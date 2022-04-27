https://tr.sputniknews.com/20220427/karaca-adasi-alicisini-bekliyor-fiyati-360-milyon-tlye-yukseltildi-1055889251.html

Karaca Adası alıcısını bekliyor: Fiyatı 360 milyon TL'ye yükseltildi

Karaca Adası alıcısını bekliyor: Fiyatı 360 milyon TL'ye yükseltildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde, 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu Karaca Adası'nın satış fiyatı, güncellenerek 145 milyon TL'den 360... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T14:02+0300

2022-04-27T14:02+0300

2022-04-27T14:02+0300

yaşam

ada

muğla

marmaris

satılık

gökova körfezi

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ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Muğla'nın Marmaris ilçesi Sedir Adası ve Okluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellendi.Satılık ilanının ilk açıklandığı 1999 yılında metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenen ve 145 milyon TL istenen adanın satış ilanı, 24 Nisan'da internet sitesinde güncellendi.İmar durumu sit alanı olarak belirtilen adanın metrekare fiyatı 1139 TL'ye yükseltildi. Ada için güncel satış fiyatının 360 milyon TL olduğu kaydedildi.Üzerinde, her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya; mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü ise 381 bin metrekare

muğla

marmaris

gökova körfezi

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ada, muğla, marmaris, satılık, gökova körfezi