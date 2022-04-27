https://tr.sputniknews.com/20220427/kayyum-atanan-sitede-silahli-secim-kavgasi-cikti-1055885453.html
Kayyum atanan sitede, silahlı 'seçim' kavgası çıktı
Kayyum atanan sitede, silahlı 'seçim' kavgası çıktı
Esenyurt'taki bir sitede yönetim ile site sakinleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sitede... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T12:21+0300
2022-04-27T12:21+0300
2022-04-27T12:21+0300
yaşam
site
silahlı kavga
istanbul
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İstanbul Esenyurt'ta bir sitede silahlı kavga çıktı.Olay, dün öğle saatlerinde Akevler Mahallesinde bulunan lüks sitede yaşandı.Yaklaşan site yönetimi seçimleri ile ilgili konuşmak için bir site sakini arkadaşı ile yönetim binasına geldi.Yöneticiler ile site sakini arasında tartışma başladı. İki tarafın da birbirine sesini yükseltmesi üzerine kavga çıktı. Site sakininin arkadaşı belinden çıkardığı tabanca ile bir anda ateş etmeye başladı.Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, silahlı kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Daha önce de gerginlik yaşanmıştıAynı site, daha önce sakinlerinin, yönetimi şikayet edip, protesto etmesi ile de gündeme gelmişti.Site sakinlerinden Bahar Özuzun, "Sitemize bir buçuk yıl önce kayyum atandı. Bu kayyumun içeride bulunan 50 tane siyah takım elbiseli adam, bizim sitemizi soyuyorlar. 22 Nisan'da noter huzurunda seçim yapıldı ve 866 kat malikli sitede 525 oy almış Hasan Özuzun yönetici olarak seçildi. Noter tasdikli bu seçimi kayyum yönetimi yok sayıyor. Bu kayyum sitemize mafyayı getirmiş, bizi tehdit ediyorlar. 'Size gününüzü göstereceğiz' diyorlar. Devlet büyüklerimiz bize bir yol göstersin" dedi.'Bizi tehdit ettiler'Diğer bir site sakini Esma Ecem, "Site sakini bir kadına saldırı olduğu için eşi ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay büyüyerek taraflar arasında kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sonrasında olaya müdahale ederek tarafları karakola götürdü. Bizi tehdit ettiler. Yönetim müdürü ve içerideki güvenlikler ‘Biz size göstereceğiz, soracağız, hepinizi yazdık' dediler" ifadelerini kullandı.
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site, silahlı kavga, istanbul
Kayyum atanan sitede, silahlı 'seçim' kavgası çıktı
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Esenyurt'taki bir sitede yönetim ile site sakinleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sitede daha önce de yönetim seçimleri nedeniyle kavga çıkmıştı.
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede silahlı kavga çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Akevler Mahallesinde bulunan lüks sitede yaşandı.
Yaklaşan site yönetimi seçimleri ile ilgili konuşmak için bir site sakini arkadaşı ile yönetim binasına geldi.
Yöneticiler ile site sakini arasında tartışma başladı. İki tarafın da birbirine sesini yükseltmesi üzerine kavga çıktı. Site sakininin arkadaşı belinden çıkardığı tabanca ile bir anda ateş etmeye başladı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, silahlı kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Daha önce de gerginlik yaşanmıştı
Aynı site, daha önce sakinlerinin, yönetimi şikayet edip, protesto etmesi ile de gündeme gelmişti.
Site sakinlerinden Bahar Özuzun, "Sitemize bir buçuk yıl önce kayyum atandı. Bu kayyumun içeride bulunan 50 tane siyah takım elbiseli adam, bizim sitemizi soyuyorlar. 22 Nisan'da noter huzurunda seçim yapıldı ve 866 kat malikli sitede 525 oy almış Hasan Özuzun yönetici olarak seçildi. Noter tasdikli bu seçimi kayyum yönetimi yok sayıyor. Bu kayyum sitemize mafyayı getirmiş, bizi tehdit ediyorlar. 'Size gününüzü göstereceğiz' diyorlar. Devlet büyüklerimiz bize bir yol göstersin" dedi.
'Bizi tehdit ettiler'
Diğer bir site sakini Esma Ecem, "Site sakini bir kadına saldırı olduğu için eşi ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay büyüyerek taraflar arasında kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sonrasında olaya müdahale ederek tarafları karakola götürdü. Bizi tehdit ettiler. Yönetim müdürü ve içerideki güvenlikler ‘Biz size göstereceğiz, soracağız, hepinizi yazdık' dediler" ifadelerini kullandı.