Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi seven, vatanına bağlı tüm kesimleri yol arkadaşım kabul ettim

"Milyonlarca çocuk, bu çocuklar acaba okula nasıl gidiyorlar, bu çocuklar nasıl besleniyorlar, bu çocuklar nasıl banyo yapıyorlar? Bunu düşünen var mı? 'Efendim elektrikler kesildi.' Bitti o kadar, tek cümle. Ama o cümlenin arkasında milyonlar var ve ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım, o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşların sorunlarına sahip çıkmak zorundayım. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur ama bu iktidar, var olan tek kişilik hükümet, bu sorunu çözemez. Kapasitesi yok, bilgisi yok, birikimi yok ve çözemez. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim, eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer, 'Hayır biz mevcut düzenden memnunuz.' diyorsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden."