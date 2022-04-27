https://tr.sputniknews.com/20220427/kusum-kacti-diyerek-catisina-ciktigi-fabrikayi-benzin-dokup-yakti-1055879105.html

'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı

'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı

Aydın'da Aziz B. adlı kişi, işten çıkarılmasını istediği eski eşinin çalıştığı fabrikayı, bekçiyi 'kuşum kaçtı' yalanıyla kandırarak yaktı. 30 kişinin... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T08:03+0300

2022-04-27T08:03+0300

2022-04-27T08:03+0300

türkiye

aydın

fabrika

yangın

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya giden Aziz B. (35), 1 yıl önce boşandığı Özlem D’nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bu isteği reddetti. İddiaya göre Aziz B, bunun üzerine bugün saat 06.30 sıralarında fabrikaya gitti, çatıya çıkıp 3 ayrı noktayı ateşe verdi.DHA'nın haberine göre fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağıyla çok sayıda makine yandı. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Aziz B'nin yakalanması için çalışma başlattı.Fabrikanın sahiplerinden Serdal Babamgil, 7 milyon TL zararın olduğunu söyledi. Babamgil sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu fabrikada 30 işçi çalışıyor. İşimizi daha da büyütmek istiyorduk. Çalışanlarımızdan biri eşiyle boşandı. Eski kocası çalışanımızı işten çıkarmamızı istedi ama kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik.Fabrikada bekçi vardı ancak ona 'Kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıkmış. Daha sonra farklı noktalara benzin döküp yakmaya başlamış. 4 milyon TL'lik defne yaprağı ve yanan makinalarla birlikte zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı."

türkiye

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aydın, fabrika, yangın