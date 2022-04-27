https://tr.sputniknews.com/20220427/lavrov-ukraynalilar-ulkelerinin-disaridan-yonetilmesinden-bikti-1055897142.html
Lavrov: Ukraynalılar, ülkelerinin dışarıdan yönetilmesinden bıktı
Lavrov: Ukraynalılar, ülkelerinin dışarıdan yönetilmesinden bıktı
Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih Muhammed'le ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a Ukrayna topraklarının geleceği soruldu. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T17:04+0300
2022-04-27T17:04+0300
2022-04-27T17:04+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
ukrayna
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Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih Muhammed'le ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a Ukrayna topraklarının geleceği soruldu.Lavrov, "Tabii ki (Ukrayna'daki) insanlar totaliter baskı altındalar ve insanların ruh haline öncelik verilmesi gerekiyor. Özel askeri harekatın başladığını duyurduğumuzda, Ukrayna vatandaşlarının kaderlerini kendilerinin belirlemesinden yana olduğumuzu söyledik. Başkası değil, onlar karar vermeli. Ukrayna'nın uzun yıllardır dışarıdan yönetildiğini ve insanların bundan bıktığını anlıyorum" dedi.Lavrov, Ukraynalıların neo-Nazilerin silahlandırılmasında ve Ukrayna güvenlik güçlerine dahil edilmesinden, ayrıca Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki hükümetin Rus dilini, kültürünü, eğitimini kademeli olarak öldüren ve Nazizm kuramını ve uygulamalarını teşvik eden kanunlar kabul etmesinden zarar gördüğünün altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220425/zaharova-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-muzakere-sureci-sona-ermedi-1055837053.html
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rusya, sergey lavrov, ukrayna
Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih Muhammed'le ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a Ukrayna topraklarının geleceği soruldu.
Lavrov, "Tabii ki (Ukrayna'daki) insanlar totaliter baskı altındalar ve insanların ruh haline öncelik verilmesi gerekiyor. Özel askeri harekatın başladığını duyurduğumuzda, Ukrayna vatandaşlarının kaderlerini kendilerinin belirlemesinden yana olduğumuzu söyledik. Başkası değil, onlar karar vermeli. Ukrayna'nın uzun yıllardır dışarıdan yönetildiğini ve insanların bundan bıktığını anlıyorum" dedi.
Lavrov, Ukraynalıların neo-Nazilerin silahlandırılmasında ve Ukrayna güvenlik güçlerine dahil edilmesinden, ayrıca Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki hükümetin Rus dilini, kültürünü, eğitimini kademeli olarak öldüren ve Nazizm kuramını ve uygulamalarını teşvik eden kanunlar kabul etmesinden zarar gördüğünün altını çizdi.