https://tr.sputniknews.com/20220427/lavrov-ukraynalilar-ulkelerinin-disaridan-yonetilmesinden-bikti-1055897142.html

Lavrov: Ukraynalılar, ülkelerinin dışarıdan yönetilmesinden bıktı

Lavrov: Ukraynalılar, ülkelerinin dışarıdan yönetilmesinden bıktı

Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih Muhammed'le ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a Ukrayna topraklarının geleceği soruldu. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T17:04+0300

2022-04-27T17:04+0300

2022-04-27T17:04+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

ukrayna

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Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih Muhammed'le ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a Ukrayna topraklarının geleceği soruldu.Lavrov, "Tabii ki (Ukrayna'daki) insanlar totaliter baskı altındalar ve insanların ruh haline öncelik verilmesi gerekiyor. Özel askeri harekatın başladığını duyurduğumuzda, Ukrayna vatandaşlarının kaderlerini kendilerinin belirlemesinden yana olduğumuzu söyledik. Başkası değil, onlar karar vermeli. Ukrayna'nın uzun yıllardır dışarıdan yönetildiğini ve insanların bundan bıktığını anlıyorum" dedi.Lavrov, Ukraynalıların neo-Nazilerin silahlandırılmasında ve Ukrayna güvenlik güçlerine dahil edilmesinden, ayrıca Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki hükümetin Rus dilini, kültürünü, eğitimini kademeli olarak öldüren ve Nazizm kuramını ve uygulamalarını teşvik eden kanunlar kabul etmesinden zarar gördüğünün altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220425/zaharova-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-muzakere-sureci-sona-ermedi-1055837053.html

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