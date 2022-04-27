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Meksika’da fabrika işçileri arasında çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı
Meksika’da fabrika işçileri arasında çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı
Meksika’da Cruz Azul Çimento Fabrikası işçileri arasında çatışma çıktı. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T22:26+0300
2022-04-27T22:26+0300
dünya
meksika
fabrika
silahlı çatışma
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Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tula şehrindeki Cruz Azul Çimento Fabrikasında iki işçi grubu arasında çıkan çatışma faciayla sonuçlandı.Olaylarda çok sayıda aracın yakıldığı ve fabrika binasına da zarar verildiği belirtildi.Hidalgo Eyaleti Valisi Omar Fayad yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Fabrikadaki şiddet olayının güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını aktaran Fayad, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine de dikkat çekti.Kooperatif olarak yönetilen ve işçilerin de hisse sahibi oldukları Tula Cruz Azul Çimento Fabrikasında yaşanan çatışmanın, fabrikayı ele geçirmek isteyen bir işçi grubunun 17 otobüsle fabrika girişine gelerek ateşli silahlarla diğer işçilere saldırması ile başladığı bildirildi. Görgü tanıkları, saldıran işçi grubunun ateşli silahların yanı sıra molotof kokteyli de kullandığını belirtti.Hidalgo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, yaşanan çatışma üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren işçi grubunun olay yerine güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine kaçtığı bildirilirken, yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı.
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meksika, fabrika, silahlı çatışma

Meksika’da fabrika işçileri arasında çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı

22:26 27.04.2022
© AFP 2022 / JOHAN ORDONEZMeksika polis
Meksika polis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / JOHAN ORDONEZ
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Meksika’da Cruz Azul Çimento Fabrikası işçileri arasında çatışma çıktı. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tula şehrindeki Cruz Azul Çimento Fabrikasında iki işçi grubu arasında çıkan çatışma faciayla sonuçlandı.
Olaylarda çok sayıda aracın yakıldığı ve fabrika binasına da zarar verildiği belirtildi.
Hidalgo Eyaleti Valisi Omar Fayad yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Fabrikadaki şiddet olayının güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını aktaran Fayad, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine de dikkat çekti.
Kooperatif olarak yönetilen ve işçilerin de hisse sahibi oldukları Tula Cruz Azul Çimento Fabrikasında yaşanan çatışmanın, fabrikayı ele geçirmek isteyen bir işçi grubunun 17 otobüsle fabrika girişine gelerek ateşli silahlarla diğer işçilere saldırması ile başladığı bildirildi. Görgü tanıkları, saldıran işçi grubunun ateşli silahların yanı sıra molotof kokteyli de kullandığını belirtti.
Hidalgo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, yaşanan çatışma üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren işçi grubunun olay yerine güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine kaçtığı bildirilirken, yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı.
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