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https://tr.sputniknews.com/20220427/millet-bahcesinin-m-harfini-calana-7-yil-hapis-1055886241.html
Millet bahçesinin 'M' harfini çalana 7 yıl hapis
Millet bahçesinin 'M' harfini çalana 7 yıl hapis
Bursa’da millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfini çaldığı kamera görüntülerinden belirlenip tutuklanan Murat... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T12:42+0300
2022-04-27T12:42+0300
türkiye
millet bahçesi
bursa
hırsızlık
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Olay, 21 Aralık 2021’de merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi’nin giriş kapısının tabelasında yazan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri durumu polise bildirdi.Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, şüphelinin iki ayrı suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi.Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.40 bin liralık bedelin ödenmesi istendiBursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi.Çalınan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi.Tutukluk halinin devamına karar verildiGörülen üç duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mahkeme, Yeşilçimen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.'Siyasi bir amaç taşımıyorum'Tutuklu sanık Murat Yeşilçimen'e, Bursa Barosu tarafından atanan Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin sadece çaldığı tek bir ‘M’ harfinden suçlanabileceğini belirterek, belediyenin talep ettiği paraya itiraz etti. Bu itirazı kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen tek bir ‘M’ harfinin bedeli olan 470 TL+KDV tutarının ödenmesine karar verdi.Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin maddi kazanç amacıyla harfi çalıp sattığını, 'M' harfini çalmasında da siyasi bir amaç da taşımadığını söyledi.
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millet bahçesi, bursa, hırsızlık

Millet bahçesinin 'M' harfini çalana 7 yıl hapis

12:42 27.04.2022
© DHAMillet Bahçesi
Millet Bahçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© DHA
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Bursa’da millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfini çaldığı kamera görüntülerinden belirlenip tutuklanan Murat Yeşilçimen, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Olay, 21 Aralık 2021’de merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi’nin giriş kapısının tabelasında yazan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri durumu polise bildirdi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, şüphelinin iki ayrı suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi.
Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

40 bin liralık bedelin ödenmesi istendi

Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi.
Çalınan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi.

Tutukluk halinin devamına karar verildi

Görülen üç duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mahkeme, Yeşilçimen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'Siyasi bir amaç taşımıyorum'

Tutuklu sanık Murat Yeşilçimen'e, Bursa Barosu tarafından atanan Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin sadece çaldığı tek bir ‘M’ harfinden suçlanabileceğini belirterek, belediyenin talep ettiği paraya itiraz etti. Bu itirazı kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen tek bir ‘M’ harfinin bedeli olan 470 TL+KDV tutarının ödenmesine karar verdi.
Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin maddi kazanç amacıyla harfi çalıp sattığını, 'M' harfini çalmasında da siyasi bir amaç da taşımadığını söyledi.
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