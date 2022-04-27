https://tr.sputniknews.com/20220427/millet-partisi-lideri-nacar-millet-ittifaki-ismimizi-kullaniyor-aymye-basvuracagiz-1055879630.html

Millet Partisi lideri Nacar: Millet İttifakı ismimizi kullanıyor, AYM'ye başvuracağız

Millet Partisi lideri Nacar: Millet İttifakı ismimizi kullanıyor, AYM'ye başvuracağız

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, içinde olmadıkları bir ittifakta "Millet" isminin kullanılmasına karşı olduklarını söyledi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T08:52+0300

2022-04-27T08:52+0300

2022-04-27T08:52+0300

politika

millet partisi

millet ittifakı

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Cuma Nacar, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Millet Partisi'nin seçimlere katılma hakkına sahip partilerden olduğunu belirtti.Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanun gereği başka bir siyasi partice kullanılamayacağını kaydeden Nacar, ancak "Millet İttifakı'nın" kendilerinin ismini kullandığını savundu.Kurultaylarında "altılı masayı oluşturan" siyasi partilere çağrı yaptığını aktaran Nacar, şunları kaydetti:"Dedik ki kanun açık; Millet Partisi'nin ismini oluşturduğunuz ittifakta kullanamazsınız. Halk İttifakı, Deva İttifakı, Gelecek İttifakı diyebilirsiniz ama içinde olmadığımız bir ittifakta ismimiz kullanılamaz. Siyasi nezaketle bunun uyarısını yaptık. Şu uyarıyı da yaptık; 'Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı gasp ittifakı olarak tanımlayacağız.' dedik."Bu uyarı sonrası birçok siyasi parti genel başkanı ve kurmaylarının bu konuya dikkat etmesine rağmen ana muhalefet partisi liderinin bu ismi kullanmaya devam ettiğini kaydeden Nacar, "Ayıptır, haksızdır, kanuna aykırıdır. Her birimizin isimleri kendine özeldir." dedi.Nacar, Millet İttifakı isminin ilk kullanıldığı dönemde Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları başvurunun reddedildiğini ifade ederek, o dönem partisi seçimlere giremediği için diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını, ancak bu kez Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceklerini söyledi.

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millet partisi, millet ittifakı