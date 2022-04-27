https://tr.sputniknews.com/20220427/moskova-287-ingiliz-milletvekilinin-rusyaya-girisini-yasakladi-1055889205.html
Moskova, 287 İngiliz milletvekilinin Rusya’ya girişini yasakladı
Moskova, 287 İngiliz milletvekilinin Rusya’ya girişini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova İngiltere’nin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekillerine uyguladığı yaptırımlara... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T13:56+0300
2022-04-27T13:56+0300
2022-04-27T14:08+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
milletvekili
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Bakanlığın açıklamasına göre, İngiltere hükümetinin 11 Mart 2022’de Duma’nın 386 vekilini yaptırım listesine dahil etmesine yanıt olarak, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Avam Kamarası’nın 287 üyesine karşı bireysel kısıtlama getirildi. Yaptırım listesine dahil edilen isimler arasında Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle de yer alıyor.Açıklamada, “Rusya Federasyonu’na girişi yasaklanan söz konusu isimler, Londra’nın Rusya karşıtı yaptırımlarının getirilmesinde en aktif rolü oynadı ve İngiltere’de hiçbir dayanağı olmayan Rusofobik histeriye katkı sunuyor” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusya-yaptirimlari-ukraynadan-cekilmeleri-halinde-kaldirilabilir-1055074219.html
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rusya, ingiltere, milletvekili
Moskova, 287 İngiliz milletvekilinin Rusya’ya girişini yasakladı
13:56 27.04.2022 (güncellendi: 14:08 27.04.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova İngiltere’nin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekillerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 287 İngiliz milletvekilinin Rusya’ya girişini yasakladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, İngiltere hükümetinin 11 Mart 2022’de Duma’nın 386 vekilini yaptırım listesine dahil etmesine yanıt olarak, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Avam Kamarası’nın 287 üyesine karşı bireysel kısıtlama getirildi.
Yaptırım listesine dahil edilen isimler arasında Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle de yer alıyor.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu’na girişi yasaklanan söz konusu isimler, Londra’nın Rusya karşıtı yaptırımlarının getirilmesinde en aktif rolü oynadı ve İngiltere’de hiçbir dayanağı olmayan Rusofobik histeriye katkı sunuyor” ifadeleri kullanıldı.