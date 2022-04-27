https://tr.sputniknews.com/20220427/moskovada-mevcut-ekonomik-kosullarda-turk-is-dunyasini-destekleme-planlari-tartisildi-1055875463.html

Moskova'da mevcut ekonomik koşullarda Türk iş dünyasını destekleme planları tartışıldı

Moskova'da mevcut ekonomik koşullarda Türk iş dünyasını destekleme planları tartışıldı

Moskova ve Ankara, yatırım alanındaki işbirliğini sürdürüyor. Son 4 yılda iki ülke arasındaki ticaret cirosu neredeyse yüzde 12 arttı. Rusya'nın başkenti... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T00:10+0300

2022-04-27T00:10+0300

2022-04-27T00:11+0300

dünya

moskova

rusya

çağdaş türkiye araştırmaları merkezi

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Rusya'nın başkent Moskova'da düzenlenen konferansta Moskova Hükümeti, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi, Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB), Rus-Türk iş konseyleri ile Türk ve Rus iş dünyası temsilcileri, yeni ekonomik gerçekliklerde ileriye dönük işbirliğini, ayrıca girişimcilere yönelik avantajları tartıştı.Moskova Yatırım ve Sanayi Politikaları Departmanı Başkanı Vladislav Ovçinskiy, “Moskova'nın Türk iş dünyası ile uzun süredir devam eden ticari bağları var. Son dört yılda Moskova ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu yüzde 11.9 oranında arttı. 2021 her açıdan rekor yılı oldu, dış ticaret cirosu 14.81 milyar dolara, ihracat hacmi ise 12.28 milyar dolara ulaştı. Elbette ki mevcut gerçeklilikte Moskova, önceden de olduğu gibi dost devletlerin yatırımcı toplulukları ile yakın iş ilişkilerini sürdürecek. Ortak projeleri geliştirmeye devam edeceğiz, ortağımız olan ülkelerin iş dünyası ise Rus iş dünyasına yönelik avantajların aynısına güvenebilir” açıklamasında bulundu.Rusya Merkez Bankası'nın son verilerine göre Türkiye'nin yaptığı yatırımların birikmiş hacmi 1 Ekim 2021 itibarıyla 1.4 milyar dolar oldu. Bu hacim 5 yıl içinde 3.8 kat, yıl içinde ise yüzde 19 oranında arttı. Türk yatırımcılar genelde inşaat, finans ve sigorta faaliyetleri ile ticaret ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor.Rus Türk İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yavuz, “Mevcut süreçler, Moskova ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından abartısız olarak tarihsel niteliktedir. Önemli bir dönüm noktasına gelindi, ticaret cirosunu artırmak ve yatırım projelerini hayata geçirmek için gerçek imkan doğdu. Bana göre özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden yeni oyuncuları ikili ilişkilere dahil ederek ekonomik işbirliğinde önemli bir artış sağlanabilir. Türk ‘fast food’ zincirleri için imkanlar doğdu, Türk endüstrisine olan talep arttı. Moskova Hükümeti'ne platform ve diyalog imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz, bu Türk üretimlerinin Rusya’nın başkentinde yerelleştirilmesi için itici güç olacak, şimdiden bunu yapmayı planlayan şirketler var” diye konuştu.Moskova, endüstriyel işletmeleri yerleştirmek için büyük bir potansiyele sahip. Rusya’nın başkenti, yabancılar da dahil olmak üzere yatırımları çekmek için yenilikçi bir altyapı geliştiriyor, iş dünyasına yerelleştirme için platformlar sunuyor, çeşitli kamu-özel ortaklık biçimlerini kullanıyor. Üretimin Moskova’da yerelleştirilmesi yatırımcılara geniş bir pazar açıyor, nakliye lojistiği maliyetini düşürüyor, yerel bileşenleri kullanma imkanı sayesinde üretimin maliyetini düşürüyor.Moskova'da üretimlerini yerelleştirmek isteyen Türk iş insanları, Tehnopolis Moskova (Technopolis Moscow) adlı özel ekonomik bölgede (yeşil alan projeleri olarak adlandırılan) serbest sanayi arazilerinde sıfırdan üretim kurabilecek.Girişimciler ayrıca özel ekonomik bölgede hazır ofis, laboratuvar ve üretim alanları (brownfield projeleri) kiralayabilecek. Özel ekonomik bölgede serbest gümrük bölgesi düzenlemesi devrede, ithal edilen tüm mallar ve teçhizat, gümrük vergi ve harçlarından muaf tutuluyor. Rusya’da mukim işletmeler, bölgesel vergi yükünü önemli ölçüde azaltabilecek, mülk vergisi ve ulaştırma vergisi ile ilgili ödemeleri sıfırlayabilecek. Yaptırımlar koşullarında iş dünyasını desteklemeye yönelik bir önlem olarak ise özel ekonomik bölgede bulunan işletmelerin kira ödemelerine zam moratoryumu kabul edildi.Moskova üretimleri yerelleştirmek için ayrıca ofset (dengeleme) anlaşması mekanizmasını aktif olarak kullanıyor. Söz konusu mekanizma mal tedarikini ve tedarikçinin kentte üretimin oluşturulması veya modernizasyonu gibi karşı yatırım yükümlülükleri içeriyor. Ofset, kent için sosyal açıdan önemli alanlarda ithal ikamesi, iş dünyası içinse garantili uzun vadeli ürün satışı anlamına geliyor.Moskova Kent Yatırım Yönetimi Ajansı Direktörü Artem Baraşev, konuya ilişkin açılamasında, “Moskova bugün itibarıyla beş ofset anlaşması imzaladı, bu anlaşmalar çerçevesinde yatırımcılar ilaç, tıbbi ürün, süt ürünleri mutfakları için gıda malzemelerinin üretimini yerelleştiriyor. Toplam yatırım hacmi 12.9 milyar ruble (2.5 milyar TL). Moskova Yönetimi, başkent iş dünyasını mevcut koşullarda desteklemek amacıyla ofset uygulamasını şehir ekonomisinin tüm alanlarına yayacak. Bundan böyle şehir, talep edilen olabildiğince en geniş ürün yelpazesi ile ilgili sözleşmeler imzalayacak. Buna ek olarak Moskova şu anda asgari yatırım eşiğinin 1 milyar rubleden 100 milyon rubleye düşürülmesini öngören federal yasa tasarısının hazırlık çalışmalarına katılıyor” ifadelerini kullandı.

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