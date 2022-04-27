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Muğla'da metan gazından etkilenen 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da metan gazından etkilenen 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi yaşamını yitirdi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T23:26+0300
2022-04-27T23:26+0300
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Menteşe ilçesinde, girdikleri kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.43 yaşındaki Kenan Can Kafaca Mahallesi Çatalkaya Sokakta, kalıp malzemesi çıkarmak için, evinin yanında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna indi. Can'ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya 30 yaşındaki Taner Karaçin, 58 yaşındaki İlkay Altındal ve 54 yaşındaki Tuncay Altındal da indi.Diğer 3 kişinin de baygınlık geçirdiğini gören yakınları, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.Gazdan etkilendiği belirlenen 4 kişi hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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metan, zehirlenme, muğla

Muğla'da metan gazından etkilenen 4 kişi hayatını kaybetti

23:26 27.04.2022
© AAMuğla'da metan gazı faciası
Muğla'da metan gazı faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Muğla'da bir çiftliğe ait kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi yaşamını yitirdi.
Menteşe ilçesinde, girdikleri kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.
43 yaşındaki Kenan Can Kafaca Mahallesi Çatalkaya Sokakta, kalıp malzemesi çıkarmak için, evinin yanında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna indi. Can'ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya 30 yaşındaki Taner Karaçin, 58 yaşındaki İlkay Altındal ve 54 yaşındaki Tuncay Altındal da indi.

Diğer 3 kişinin de baygınlık geçirdiğini gören yakınları, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gazdan etkilendiği belirlenen 4 kişi hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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