https://tr.sputniknews.com/20220427/muhabire-hakaret-davasinda-emre-kinaya-ceza-verilmedi-gazeteci-kiskirtti-1055888378.html
Muhabire hakaret davasında Emre Kınay'a ceza verilmedi: 'Gazeteci kışkırttı'
Muhabire hakaret davasında Emre Kınay'a ceza verilmedi: 'Gazeteci kışkırttı'
Muhabir Mustafa Ağdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Emre Kınay ve mekanda oturan müşteri Baha Toygar hakkında karar çıktı. Mahkeme, sözlerinin... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T13:28+0300
2022-04-27T13:28+0300
2022-04-27T13:32+0300
emre kınay
türkiye
muhabir
hakaret
dava
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Kınay ile Baha Toygar katılmadı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Emre Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak ‘hakaret’ suçundan cezalandırılmasını, diğer sanık Baha Toygar için haksız tahrik olarak nitelendirilebilecek eyleme rastlanmadığı belirtilerek hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi.Şikayetçi avukatı: Haksız tahrik uygulanmasınŞikayetçi Mustafa Ağdağ'ın avukatları, haksız tahrik hükümleri uygulanmadan sanıkların cezalandırılmasını istedi.Kınay'ın avukatı: İtibar suikastı yapılmıştırMütalaaya katıldıklarını belirten sanık Emre Kınay'ın avukatı ise "Bir itibar suikastı yapılmıştır. Maksatlı haber yapılmaya çalışılmıştır. Yaşanan nezaketsiz, kaba ve nahoş bir harekettir. Ancak karşılıklıdır. Bir olay yaratılmaya çalışılmıştır. Haber alma hakkı için güncel haber olmalıdır. Üstelik etik değerler de çiğnenmiştir. Lehe hükümler uygulansın, haksız tahrik indirimi değil, ceza verilmesin" diye konuştu. Diğer sanık Baha Toygar'ın avukatı da müvekkilinin kimseyle muhatap olmadan olay yerinden ayrıldığını iddia ederek beraatını talep etti.Mahkeme, sözlerinin özellikle kışkırtma neticesi gerçekleşen haksız bir fille tepki niteliğinde olması nedeniyle Emre Kınay'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanık Baha Toygar ise hakaret suçunu işlediği sübuta erdiği gerekçesiyle bin 740 TL adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emre Kınay'ın şikayetçi Mustafa Ağdağ'a yönelik ‘geri zekalı mısınız’, diğer şüpheli Baha Toygar'ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/emre-kinay-muhabire-hakaret-ettigi-iddiasiyla-hakim-karsisinda-goruntu-yanlis-sekilde-anlasildi-1054403768.html
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Muhabire hakaret davasında Emre Kınay'a ceza verilmedi: 'Gazeteci kışkırttı'
13:28 27.04.2022 (güncellendi: 13:32 27.04.2022) Abone ol
Muhabir Mustafa Ağdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Emre Kınay ve mekanda oturan müşteri Baha Toygar hakkında karar çıktı. Mahkeme, sözlerinin kışkırtma sonucunda tepki niteliğinde olması nedeniyle Kınay'a ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Kınay ile Baha Toygar katılmadı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Emre Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak ‘hakaret’ suçundan cezalandırılmasını, diğer sanık Baha Toygar için haksız tahrik olarak nitelendirilebilecek eyleme rastlanmadığı belirtilerek hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi.
Şikayetçi avukatı: Haksız tahrik uygulanmasın
Şikayetçi Mustafa Ağdağ'ın avukatları, haksız tahrik hükümleri uygulanmadan sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Kınay'ın avukatı: İtibar suikastı yapılmıştır
Mütalaaya katıldıklarını belirten sanık Emre Kınay'ın avukatı ise "Bir itibar suikastı yapılmıştır. Maksatlı haber yapılmaya çalışılmıştır. Yaşanan nezaketsiz, kaba ve nahoş bir harekettir. Ancak karşılıklıdır. Bir olay yaratılmaya çalışılmıştır. Haber alma hakkı için güncel haber olmalıdır. Üstelik etik değerler de çiğnenmiştir. Lehe hükümler uygulansın, haksız tahrik indirimi değil, ceza verilmesin" diye konuştu. Diğer sanık Baha Toygar'ın avukatı da müvekkilinin kimseyle muhatap olmadan olay yerinden ayrıldığını iddia ederek beraatını talep etti.
Mahkeme, sözlerinin özellikle kışkırtma neticesi gerçekleşen haksız bir fille tepki niteliğinde olması nedeniyle Emre Kınay'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanık Baha Toygar ise hakaret suçunu işlediği sübuta erdiği gerekçesiyle bin 740 TL adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
İddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emre Kınay'ın şikayetçi Mustafa Ağdağ'a yönelik ‘geri zekalı mısınız’, diğer şüpheli Baha Toygar'ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.