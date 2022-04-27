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Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T18:28+0300
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan rapor Genel Kurul'da görüşüldü. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Demir, raporda yer alan müsilaja neden olan faktörlerin yanı sıra kontrolü ve önlenmesine yönelik önerileri de anlattı. Komisyonun raporu, Genel Kurul'da oylanmasının ardından kabul edildi.TBMM'de, Genel Kurul çalışmalarına 10 Mayıs Salı gününe kadar ara verildi.
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tbmm, müsilaj, tbmm genel kurulu

Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

18:28 27.04.2022 (güncellendi: 18:31 27.04.2022)
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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TBMM Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan rapor Genel Kurul'da görüşüldü.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Demir, raporda yer alan müsilaja neden olan faktörlerin yanı sıra kontrolü ve önlenmesine yönelik önerileri de anlattı. Komisyonun raporu, Genel Kurul'da oylanmasının ardından kabul edildi.
TBMM'de, Genel Kurul çalışmalarına 10 Mayıs Salı gününe kadar ara verildi.
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