https://tr.sputniknews.com/20220427/musilaj-raporu-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1055898890.html
Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T18:28+0300
2022-04-27T18:28+0300
2022-04-27T18:31+0300
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan rapor Genel Kurul'da görüşüldü. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Demir, raporda yer alan müsilaja neden olan faktörlerin yanı sıra kontrolü ve önlenmesine yönelik önerileri de anlattı. Komisyonun raporu, Genel Kurul'da oylanmasının ardından kabul edildi.TBMM'de, Genel Kurul çalışmalarına 10 Mayıs Salı gününe kadar ara verildi.
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tbmm, müsilaj, tbmm genel kurulu
Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
18:28 27.04.2022 (güncellendi: 18:31 27.04.2022) Abone ol
TBMM Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan rapor Genel Kurul'da görüşüldü.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Demir, raporda yer alan müsilaja neden olan faktörlerin yanı sıra kontrolü ve önlenmesine yönelik önerileri de anlattı. Komisyonun raporu, Genel Kurul'da oylanmasının ardından kabul edildi.
TBMM'de, Genel Kurul çalışmalarına 10 Mayıs Salı gününe kadar ara verildi.