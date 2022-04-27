https://tr.sputniknews.com/20220427/pakistan-basbakani-serif-abd-ile-dusmanligi-kaldiramayiz-1055887876.html
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile düşmanlığı kaldıramayız
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile düşmanlığı kaldıramayız
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını belirterek İslamabad’ın Washington ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T13:25+0300
2022-04-27T13:25+0300
2022-04-27T13:25+0300
dünya
şahbaz şerif
pakistan
imran han
abd
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055648239_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_10070696a798b719623242766bd3af42.jpg
Pakistan ulusal basınındaki haberlere göre Başbakan Şerif, başkent İslamabad'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.Şerif, ülkesinin ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını, İslamabad’ın Washington ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.Eski Başbakan İmran Han'ın düşürülmesinde ABD’yi suçlamasıyla ilgili Şerif, Ulusal Güvenlik Komitesi’nin açıklamasının net olduğunu ve yabancı komplo bulunmadığını ifade etti.Şerif, yabancı komplo iddialarıyla ilgili, adli komisyon oluşturmayı da düşüneceğini söyledi.Karaçi’de düzenlenen saldırının ülkeye çok zarar verdiğini dile getiren Şerif, Çin vatandaşlarının güvenliklerinin artırılması konusunda talimat verdiğini kaydetti.Başbakan Şerif, bir önceki hükümetin Suudi Arabistan politikalarını eleştirerek Riyad’ın yardımlarına atıfta bulundu ve İmran Han hükümetinin Keşmir meselesinin Suudi Arabistan olmadan gündeme getireceğini söylediğini hatırlattı.Şerif, Başbakan olduktan sonra ilk resmi ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a yapacak.İmran Han hükümeti düşmüştüPakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/eski-pakistan-basbakani-han-erken-secim-cagrisini-yineledi-ithal-hukumeti-kabul-etmeyecegim-1055755980.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055648239_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bf5ff75ecd79cf27cf066a8e8ce708b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şahbaz şerif, pakistan, imran han, abd, hükümet
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile düşmanlığı kaldıramayız
Abone ol
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını belirterek İslamabad’ın Washington ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Pakistan ulusal basınındaki haberlere göre Başbakan Şerif, başkent İslamabad'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Şerif, ülkesinin ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını, İslamabad’ın Washington ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Eski Başbakan İmran Han'ın düşürülmesinde ABD’yi suçlamasıyla ilgili Şerif, Ulusal Güvenlik Komitesi’nin açıklamasının net olduğunu ve yabancı komplo bulunmadığını ifade etti.
Şerif, yabancı komplo iddialarıyla ilgili, adli komisyon oluşturmayı da düşüneceğini söyledi.
Karaçi’de düzenlenen saldırının ülkeye çok zarar verdiğini dile getiren Şerif, Çin vatandaşlarının güvenliklerinin artırılması konusunda talimat verdiğini kaydetti.
Başbakan Şerif, bir önceki hükümetin Suudi Arabistan politikalarını eleştirerek Riyad’ın yardımlarına atıfta bulundu ve İmran Han hükümetinin Keşmir meselesinin Suudi Arabistan olmadan gündeme getireceğini söylediğini hatırlattı.
Şerif, Başbakan olduktan sonra ilk resmi ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a yapacak.
İmran Han hükümeti düşmüştü
Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.