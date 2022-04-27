https://tr.sputniknews.com/20220427/putin-ukraynada-olanlara-disaridan-mudahale-edilirse-yildirim-hiziyla-yanit-verecegiz---1055896766.html

Putin: Ukrayna’da olanlara dışarıdan müdahale edilirse yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz

Putin: Ukrayna’da olanlara dışarıdan müdahale edilirse yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da olanlara birilerinin dışarıdan müdahale etmesi halinde, bunu Rusya’ya yönelik bir tehdit kabul edeceklerini ve... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T16:52+0300

2022-04-27T16:52+0300

2022-04-27T17:27+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’da olanlara üçüncü bir tarafın müdahale etmesi halinde Rusya’nın buna yanıtının ‘yıldırım gibi ani ve şiddetli’ olacağını belirtti. Putin, “Ukrayna’daki özel askeri operasyonun en başında söylediğim bir yeni belirtmek istiyorum: Biri, olanlara dışarıdan müdahale etmeye karar verirse ve Rusya’ya karşı bizim için kabul edilemez stratejik bir tehdit oluşturursa, bilmelidir ki karşı saldırılara yanıtımız yıldırım gibi şiddetli ve hızlı olaraktır” dedi.“Bunun için gereksinim duyabileceğimiz tüm enstrümanlara sahibiz. Şu anda kimsenin sahip olmakla böbürlenemeyeceği bu enstrümanlar, bizim elimizde var. Biz ise onlarla övünmeyeceğiz. Gerekmesi halinde onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini isterim” ifadelerini kullanan Rusya lideri, söz konusu silahların kullanılması konusunda gerekli olan tüm kararların alınacağını da sözlerine ekledi.Rusya parlamentosu Federal Meclis’in Yasa Yapıcılar Konseyi’nde konuşan Putin, Ukrayna topraklarından Rusya’ya yönelebilecek tehdide atıfla şunları söyledi: “Rusya askerleri, vatanımıza yönelik gerçek bir tehlikenin önünü kesti ve cesaretleri, kararlılıkları ve kahramanlıkları ile başkalarının senaryoları üstünden topraklarımızda çıkabilecek çok büyük bir çatışmayı önlediler.”Putin, ülkesi tarafından Donbass ve Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon için belirlenen ‘hedeflerin hepsinin mutlaka yerine getirileceğini’ de yineledi. Rusya lideri, bunu; Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Kırım ve Rusya’nın tamamının güvenliğini garanti altına almak için yapacaklarını vurguladı.

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