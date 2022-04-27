https://tr.sputniknews.com/20220427/rapci-beta-berk-bayindir-son-yolculuguna-ugurlandi-1055892471.html

Rapçi 'Beta' Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Rapçi 'Beta' Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Beta mahlaslı rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Camiinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T15:32+0300

2022-04-27T15:32+0300

2022-04-27T15:59+0300

beta

yaşam

cenaze töreni

istanbul

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Kağıthane’de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.Berk Bayındır’ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Berk Bayındır'ın yakın arkadaşı olan oyuncu ve müzisyen Deniz Gürzumar, "Hepimizin başı sağ olsun. Bütün sevenleri olarak buradayız. Onu uğurlamaya geldik. Çok kısa süre önce beraberdik. Gayet de iyiydi" şeklinde konuştu.Bayındır'ın cenazeye katılan oyuncu arkadaşı Bora Akkaş ise, "Yani diyebileceğim bir şey yok. Çok yetenekli bir arkadaşımı kaybettik. Çok üzgünüm. Diyebilecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.Joker lakabıyla tanınan rapçi Mete Erpek, "Ne söyleyebiliriz ki. Zaten şok halindeyiz hala. Özellikle geçirdiği kaza bizi yeterince üzdü. Ondan sonra böyle bir haber aldık. Yani tamamen şoktayız. Çok iyi bir insanı kaybettik gerçekten. Nur içinde yatsın diyoruz, elimizden başka bir şey demek gelmiyor. Allah sevenlerine sabır versin" şeklinde konuştu.Contra lakabıyla bilinen müzisyen Çağdaş Terzi de, "Valla ben söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Üzgünüz yani ne diyeyim. Çok kötü hissediyorum." dedi.Son gününde arkadaşını yalnız bırakmayan ve rap camiasında Sehabe olarak tanınan Barış Çetin ise "Şuan konuşacak gibi değilim. Çok seviyordum. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Çok sevdiğim bir insandı" ifadelerine yer verdi.Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu.Berk Bayındır’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220425/beta-mahlasli-rapci-berk-bayindir-sekizinci-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1055828431.html

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