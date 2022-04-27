https://tr.sputniknews.com/20220427/resmi-gazetede-yayimlandi-9-bakanliga-atama-kararlari--1055878529.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bakanlığa atama kararları

Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bakanlığa atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T06:40+0300

2022-04-27T06:40+0300

2022-04-27T06:40+0300

politika

resmi gazete

atama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c23273a58f231385228e943ebecc5e1d.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına dair atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, atama