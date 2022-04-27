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Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bakanlığa atama kararları
Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bakanlığa atama kararları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T06:40+0300
2022-04-27T06:40+0300
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına dair atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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resmi gazete, atama

Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bakanlığa atama kararları

06:40 27.04.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına dair atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 12 müfettiş atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörlüklerine; Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır, Hazine Kontrolörlüğüne ise Fatih Yetişen getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliklerine 36 başmüfettiş, Vergi Müfettişliğine 9 müfettiş atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alındı, yerine Harun Fatsa getirildi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz görevden alındı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ramazan Aşçı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Türkmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Küçükali, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Yiğit, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Teltik, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Polat ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Burak Fettahoğlu atandı.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Hakkı Karabölük, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Şatıroğlu, Strateji Geliştirme Başkanlığına Süleyman Alıcı, Ticaret Müfettişliğine 3 müfettiş getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya ile IV. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan görevden alındı. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılığına Burak Okçu, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Aslan, X. Bölge Müdürlüğüne Buğrahan Çakmak, DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taş atandı. Başmüfettişliklerine ise 9 başmüfettiş atandı.
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına İrfan Keskin getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliklerine 7 başmüfettiş atanırken, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Aydın getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliklerine 12 başmüfettiş atandı.
Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan getirilirken, üyeliğine de Memduh Fatih Çınar atandı.
Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alındı, yerine Hasan Kaymak atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdullah Ayar getirildi.
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