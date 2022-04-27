Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/rusya-dunya-turizm-orgutunden-cekilmek-istedigini-bildirdi-1055890995.html
Rusya, Dünya Turizm Örgütü’nden çekilmek istediğini bildirdi
Rusya, Dünya Turizm Örgütü’nden çekilmek istediğini bildirdi
Dünya Turizm Örgütü’nden (UNWTO) yapılan açıklamaya göre, Rusya UNWTO’dan çıkmak istediğini bildirdi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T14:59+0300
2022-04-27T14:59+0300
ukrayna krizi
rusya
dünya turizm örgütü
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318116_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_26159da76b4a00fe3052e88d77d802fe.jpg
Açıklamada, “Rusya UNWTO’dan çıkmak istediğini bildirdi. Çıkış için belirli prosedürler gerekiyor ve süreç bir yıl alıyor. Ancak üyeliğin askıya alınması durumu derhal yürürlüğe giriyor” ifadeleri kullanıldı.UNWTO ayrıca örgütün yarın Madrid’deki olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Ukrayna’daki özel operasyonu ile bağlantılı olarak Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması konusunun değerlendirilmesi gerektiği bilgisini verdi.Toplantının gerçekleştirilmesi yönündeki karar mart ayında Kolombiya, Guatemala, Litvanya, Polonya, Slovenya ve Ukrayna'nın, Rusya’nın örgüte üyeliğinin askıya alınması için başvuruda bulunması ile alınmıştı.Rusya ise Ukrayna’daki durumun turizmle ilgisi olmadığı için olağanüstü oturum düzenlenmesi önerisinin reddedilmesi talebiyle örgüte bir mektup göndermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-abd-baskan-yardimcisi-harrisi-yaptirim-listesine-dahil-etti-1055749318.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318116_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_120f3f81edd74af9378be66bb763e09d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, dünya turizm örgütü, ukrayna

Rusya, Dünya Turizm Örgütü’nden çekilmek istediğini bildirdi

14:59 27.04.2022
© REUTERSRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Dünya Turizm Örgütü’nden (UNWTO) yapılan açıklamaya göre, Rusya UNWTO’dan çıkmak istediğini bildirdi.
Açıklamada, “Rusya UNWTO’dan çıkmak istediğini bildirdi. Çıkış için belirli prosedürler gerekiyor ve süreç bir yıl alıyor. Ancak üyeliğin askıya alınması durumu derhal yürürlüğe giriyor” ifadeleri kullanıldı.
UNWTO ayrıca örgütün yarın Madrid’deki olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Ukrayna’daki özel operasyonu ile bağlantılı olarak Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması konusunun değerlendirilmesi gerektiği bilgisini verdi.
Toplantının gerçekleştirilmesi yönündeki karar mart ayında Kolombiya, Guatemala, Litvanya, Polonya, Slovenya ve Ukrayna'nın, Rusya’nın örgüte üyeliğinin askıya alınması için başvuruda bulunması ile alınmıştı.
Rusya ise Ukrayna’daki durumun turizmle ilgisi olmadığı için olağanüstü oturum düzenlenmesi önerisinin reddedilmesi talebiyle örgüte bir mektup göndermişti.
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Meta CEO'su Zuckerberg’i yaptırım listesine dahil etti
21 Nisan, 18:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала