https://tr.sputniknews.com/20220427/rusya-dunya-turizm-orgutunden-cekilmek-istedigini-bildirdi-1055890995.html

Rusya, Dünya Turizm Örgütü’nden çekilmek istediğini bildirdi

Rusya, Dünya Turizm Örgütü’nden çekilmek istediğini bildirdi

Dünya Turizm Örgütü’nden (UNWTO) yapılan açıklamaya göre, Rusya UNWTO’dan çıkmak istediğini bildirdi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T14:59+0300

2022-04-27T14:59+0300

2022-04-27T14:59+0300

ukrayna krizi

rusya

dünya turizm örgütü

ukrayna

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Açıklamada, “Rusya UNWTO’dan çıkmak istediğini bildirdi. Çıkış için belirli prosedürler gerekiyor ve süreç bir yıl alıyor. Ancak üyeliğin askıya alınması durumu derhal yürürlüğe giriyor” ifadeleri kullanıldı.UNWTO ayrıca örgütün yarın Madrid’deki olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Ukrayna’daki özel operasyonu ile bağlantılı olarak Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması konusunun değerlendirilmesi gerektiği bilgisini verdi.Toplantının gerçekleştirilmesi yönündeki karar mart ayında Kolombiya, Guatemala, Litvanya, Polonya, Slovenya ve Ukrayna'nın, Rusya’nın örgüte üyeliğinin askıya alınması için başvuruda bulunması ile alınmıştı.Rusya ise Ukrayna’daki durumun turizmle ilgisi olmadığı için olağanüstü oturum düzenlenmesi önerisinin reddedilmesi talebiyle örgüte bir mektup göndermişti.

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rusya, dünya turizm örgütü, ukrayna