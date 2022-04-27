https://tr.sputniknews.com/20220427/rusya-hava-tabanli-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-ukraynanin-17-askeri-unsuru-imha-edildi-1055900279.html
Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi
Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 17 askeri unsurunun... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T20:18+0300
2022-04-27T20:18+0300
2022-04-27T20:18+0300
ukrayna krizi
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igor konaşenkov
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ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Sözcü Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Ukrayna'nın 17 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında Ukrayna ordusunun birliklerinin iki komuta merkezi, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 15 bölge bulunuyor” diye konuştu.
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konaşenkov, igor konaşenkov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 17 askeri unsurunun vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.
Sözcü Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Ukrayna'nın 17 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında Ukrayna ordusunun birliklerinin iki komuta merkezi, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 15 bölge bulunuyor” diye konuştu.