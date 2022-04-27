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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/rusya-hava-tabanli-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-ukraynanin-17-askeri-unsuru-imha-edildi-1055900279.html
Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi
Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 17 askeri unsurunun... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T20:18+0300
2022-04-27T20:18+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
igor konaşenkov
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Sözcü Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Ukrayna'nın 17 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında Ukrayna ordusunun birliklerinin iki komuta merkezi, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 15 bölge bulunuyor” diye konuştu.
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konaşenkov, igor konaşenkov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi

20:18 27.04.2022
© Sputnik / Константин МихальчевскийRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 17 askeri unsurunun vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.
Sözcü Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Ukrayna'nın 17 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında Ukrayna ordusunun birliklerinin iki komuta merkezi, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 15 bölge bulunuyor” diye konuştu.
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