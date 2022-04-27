https://tr.sputniknews.com/20220427/rusya-hava-tabanli-yuksek-hassasiyetli-fuzelerle-ukraynanin-17-askeri-unsuru-imha-edildi-1055900279.html

Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi

Rusya: Hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 17 askeri unsuru imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 17 askeri unsurunun... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T20:18+0300

2022-04-27T20:18+0300

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ukrayna krizi

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igor konaşenkov

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ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Sözcü Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Ukrayna'nın 17 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında Ukrayna ordusunun birliklerinin iki komuta merkezi, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 15 bölge bulunuyor” diye konuştu.

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konaşenkov, igor konaşenkov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi