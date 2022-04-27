https://tr.sputniknews.com/20220427/sakaryada-kardesini-olduren-zanli-kacmasina-yardim-eden-yabanci-uyruklu-5-kisiyle-yakalandi--1055877239.html

Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle yakalandı

Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T02:18+0300

2022-04-27T02:18+0300

2022-04-27T02:18+0300

türkiye

yabancı uyruklu

bolu

sakarya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055877214_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_6e451d640fbcfac564daa21e47aa431d.jpg

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. M.Z.U.’nun, otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde yapılan takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan cinayet zanlısı M.Z.U. ile birlikte şahsın kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sakarya’ya götürüldü.

türkiye

bolu

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yabancı uyruklu, bolu, sakarya