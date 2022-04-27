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https://tr.sputniknews.com/20220427/sakaryada-kardesini-olduren-zanli-kacmasina-yardim-eden-yabanci-uyruklu-5-kisiyle-yakalandi--1055877239.html
Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle yakalandı
Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle yakalandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T02:18+0300
2022-04-27T02:18+0300
türkiye
yabancı uyruklu
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Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. M.Z.U.’nun, otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde yapılan takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan cinayet zanlısı M.Z.U. ile birlikte şahsın kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sakarya’ya götürüldü.
türkiye
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yabancı uyruklu, bolu, sakarya

Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle yakalandı

02:18 27.04.2022
© İHASakarya’da kardeşini öldüren zanlı, kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle yakalandı
Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© İHA
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte yakalandı.
Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı.
Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

M.Z.U.’nun, otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde yapılan takip sonucu yakalandı.
Araçta bulunan cinayet zanlısı M.Z.U. ile birlikte şahsın kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sakarya’ya götürüldü.
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