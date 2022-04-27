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https://tr.sputniknews.com/20220427/sana-israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1055877499.html
SANA: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
SANA: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Suriye basını, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T03:06+0300
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dünya
suriye
sana
israil
şam
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Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.41'de Şam'ın çevresindeki askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.Esed rejimi, İsrail'in, 15 Nisan'da Şam'ın batı kırsalına, 9 Nisan'da Hama kentine, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirmişti.
suriye
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suriye, sana, israil, şam

SANA: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

03:06 27.04.2022 (güncellendi: 03:07 27.04.2022)
© REUTERS / Omar SanadikiSuriye - Şam - Bayrak
Suriye - Şam - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© REUTERS / Omar Sanadiki
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Suriye basını, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.41'de Şam'ın çevresindeki askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
Esed rejimi, İsrail'in, 15 Nisan'da Şam'ın batı kırsalına, 9 Nisan'da Hama kentine, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirmişti.
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