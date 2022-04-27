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https://tr.sputniknews.com/20220427/savunma-sanayii-baskani-ismail-demir-s-400lerin-ikinci-partisinin-alimi-soz-konusu-1055875612.html
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı. Demir, "Türkiye düşündü taşındı... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T00:27+0300
2022-04-27T00:31+0300
savunma
ismail demir
s-400
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'de soruları yanıtladı.Demir, Rusya'dan satın alınan S-400 sistemine ilişkin olarak, "Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor" diye konuştu.Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.
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ismail demir, s-400

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu

00:27 27.04.2022 (güncellendi: 00:31 27.04.2022)
© Sputnik / Евгений ОдиноковS-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı. Demir, "Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'de soruları yanıtladı.
Demir, Rusya'dan satın alınan S-400 sistemine ilişkin olarak, "Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor" diye konuştu.
Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.
Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.
ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.
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