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https://tr.sputniknews.com/20220427/selvi-muhalefet-cumhurbaskani-adayini-secim-kararindan-1-hafta-sonra-aciklayacak-1055878955.html
Hürriyet yazarı Selvi: Muhalefet, cumhurbaşkanı adayını seçim kararından 1 hafta sonra açıklayacak
Hürriyet yazarı Selvi: Muhalefet, cumhurbaşkanı adayını seçim kararından 1 hafta sonra açıklayacak
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayını seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağını yazdı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T07:40+0300
2022-04-27T07:44+0300
politika
muhalefet
seçim
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Selvi, hafta sonu parlamenter sisteme dönüş görüşmeleri için üçüncü kere buluşan 6 muhalefet partisinin toplantısı hakkında yazdı.“6 liderin toplantısının perde arkasından ve muhalefet yöneticileriyle yaptığım görüşmelerden bazı kararlara ulaştığımı düşünüyorum. Onları sıcağı sıcağına paylaşmak istedim” diyen Selvi, şu iddiaları paylaştı:1- Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. İlk tura çoklu adayla gidilmesi gündemde değil. Tek cumhurbaşkanı adayı olacak.2- Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp yıpranması istenmiyor.3- 6 parti, seçimlere Millet İttifakı olarak mı girecek yoksa üçüncü ittifak olacak mı? Seçimlere hangi sistemle gidileceği ise sekizinci gün ilan edilecek.4- Üçüncü ittifak olsa da muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak.Seçimlere 14 ay süre var. Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim bu yönde.
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muhalefet, seçim

Hürriyet yazarı Selvi: Muhalefet, cumhurbaşkanı adayını seçim kararından 1 hafta sonra açıklayacak

07:40 27.04.2022 (güncellendi: 07:44 27.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Meral AkşenerAltı muhalefet partisi toplantısı
Altı muhalefet partisi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Fotoğraf : Twitter / Meral Akşener
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayını seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağını yazdı.
Selvi, hafta sonu parlamenter sisteme dönüş görüşmeleri için üçüncü kere buluşan 6 muhalefet partisinin toplantısı hakkında yazdı.
“6 liderin toplantısının perde arkasından ve muhalefet yöneticileriyle yaptığım görüşmelerden bazı kararlara ulaştığımı düşünüyorum. Onları sıcağı sıcağına paylaşmak istedim” diyen Selvi, şu iddiaları paylaştı:
1- Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. İlk tura çoklu adayla gidilmesi gündemde değil. Tek cumhurbaşkanı adayı olacak.
2- Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp yıpranması istenmiyor.
3- 6 parti, seçimlere Millet İttifakı olarak mı girecek yoksa üçüncü ittifak olacak mı? Seçimlere hangi sistemle gidileceği ise sekizinci gün ilan edilecek.
4- Üçüncü ittifak olsa da muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak.
Seçimlere 14 ay süre var. Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim bu yönde.
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