https://tr.sputniknews.com/20220427/siber-suclarla-mucadele-daire-baskanligi-tatilcileri-dolandiricilara-karsi-uyardi-1055898993.html
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, tatilcileri dolandırıcılara karşı uyardı
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, tatilcileri dolandırıcılara karşı uyardı
Ucuz, bedava veya avantajlı vaatler içeren aldatıcı reklamlara, kapora talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi, kimlik, kredi kartı gibi kişisel... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T18:30+0300
2022-04-27T18:30+0300
2022-04-27T18:31+0300
türkiye
istanbul siber suçlarla mücadele şubesi
siber suçlar
dolandırıcılık
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, hem Ramazan Bayramı tatili hem de tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı yaz aylarının başlamasının ardından tatile çıkmaya hazırlananları dolandırıcılıklara karşı uyardı.Güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla SİBERAY projesini hayata geçiren Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "tatil planı ya da çevrim içi rezervasyon yaparken sahte site ve linklere dikkat" uyarısında bulundu.Ucuz, bedava veya avantajlı vaatler içeren aldatıcı reklamlara ve kapora talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen uyarıda, alınabilecek önemler şu şekilde sıralandı:"Otel yetkilisi veya çalışanı olduğunu iddia ederek size ulaşan kişilerle kimlik, kredi kartı gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.Havale veya EFT ödemelerinde alıcı hesabın şahıs adına değil, ilgili şirket hesabı adına olduğundan emin olun.Otel işletmesi hakkındaki kullanıcı yorumlarını inceleyin."Seyahat acenteleri aracılığıyla gerçekleştirilen rezervasyonların otel işletmesi aranarak teyit edilmesi gerektiği belirtilen uyarıda, vatandaşların ktb.gov.tr ve tursab.org.tr adreslerinden bilgi edinebileceği ve yasal acenteleri teyit edebilecekleri aktarıldı.
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istanbul siber suçlarla mücadele şubesi, siber suçlar, dolandırıcılık
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, tatilcileri dolandırıcılara karşı uyardı
18:30 27.04.2022 (güncellendi: 18:31 27.04.2022) Abone ol
Ucuz, bedava veya avantajlı vaatler içeren aldatıcı reklamlara, kapora talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi, kimlik, kredi kartı gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması istendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, hem Ramazan Bayramı tatili hem de tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı yaz aylarının başlamasının ardından tatile çıkmaya hazırlananları dolandırıcılıklara karşı uyardı.
Güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla SİBERAY projesini hayata geçiren Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "tatil planı ya da çevrim içi rezervasyon yaparken sahte site ve linklere dikkat" uyarısında bulundu.
Ucuz, bedava veya avantajlı vaatler içeren aldatıcı reklamlara ve kapora talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen uyarıda, alınabilecek önemler şu şekilde sıralandı:
"Otel yetkilisi veya çalışanı olduğunu iddia ederek size ulaşan kişilerle kimlik, kredi kartı gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.
Havale veya EFT ödemelerinde alıcı hesabın şahıs adına değil, ilgili şirket hesabı adına olduğundan emin olun.
Otel işletmesi hakkındaki kullanıcı yorumlarını inceleyin."
Seyahat acenteleri aracılığıyla gerçekleştirilen rezervasyonların otel işletmesi aranarak teyit edilmesi gerektiği belirtilen uyarıda, vatandaşların ktb.gov.tr ve tursab.org.tr adreslerinden bilgi edinebileceği ve yasal acenteleri teyit edebilecekleri aktarıldı.