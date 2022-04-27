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THY, Kaliningrad'dan Antalya'ya doğrudan seferler düzenleyecek
THY, Kaliningrad'dan Antalya'ya doğrudan seferler düzenleyecek
Türk Hava Yolları (THY) Rusya’nın Kaliningrad kentinden Antalya’ya doğrudan seferlere başlayacak. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T16:10+0300
2022-04-27T16:18+0300
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türkiye
antalya
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Kaliningrad’daki Hrabrovo Havalimanı, THY’nin Antalya’ya doğrudan uçuş düzenleyeceğini bildirdi.İlk uçuş 30 Nisan’da yapılacak. Uçuş programı turizm şirketleri ile birlikte hazırlanacak.Mayıs ayında uçuşlar haftada iki kez, haziran ile ekim ortasına kadar ise haftada beş kez düzenlenecek.Seferlerde 189 yolcu kapasiteli Boeing-738 tipi uçak kullanılacak.Rus basınına konuşan Kaliningrad’daki turizm şirketlerinden kaynaklar, ilk uçuşlar için biletlerin tükendiğini, Türkiye’ye taleplerin çok yüksek olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220415/thy-yeniden-ruble-ile-bilet-satisina-basladi-1055589760.html
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türk hava yolları (thy), antalya, kaliningrad

THY, Kaliningrad'dan Antalya'ya doğrudan seferler düzenleyecek

16:10 27.04.2022 (güncellendi: 16:18 27.04.2022)
© REUTERS / Murad SezerTHY - Türk Hava Yolları
THY - Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Türk Hava Yolları (THY) Rusya’nın Kaliningrad kentinden Antalya’ya doğrudan seferlere başlayacak.
Kaliningrad’daki Hrabrovo Havalimanı, THY’nin Antalya’ya doğrudan uçuş düzenleyeceğini bildirdi.
İlk uçuş 30 Nisan’da yapılacak. Uçuş programı turizm şirketleri ile birlikte hazırlanacak.
Mayıs ayında uçuşlar haftada iki kez, haziran ile ekim ortasına kadar ise haftada beş kez düzenlenecek.
Seferlerde 189 yolcu kapasiteli Boeing-738 tipi uçak kullanılacak.
Rus basınına konuşan Kaliningrad’daki turizm şirketlerinden kaynaklar, ilk uçuşlar için biletlerin tükendiğini, Türkiye’ye taleplerin çok yüksek olduğunu söyledi.
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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