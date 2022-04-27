https://tr.sputniknews.com/20220427/thy-kaliningraddan-antalyaya-dogrudan-seferler-duzenleyecek-1055894119.html

THY, Kaliningrad'dan Antalya'ya doğrudan seferler düzenleyecek

THY, Kaliningrad'dan Antalya'ya doğrudan seferler düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY) Rusya’nın Kaliningrad kentinden Antalya’ya doğrudan seferlere başlayacak. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T16:10+0300

2022-04-27T16:10+0300

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türk hava yolları (thy)

türkiye

antalya

kaliningrad

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Kaliningrad’daki Hrabrovo Havalimanı, THY’nin Antalya’ya doğrudan uçuş düzenleyeceğini bildirdi.İlk uçuş 30 Nisan’da yapılacak. Uçuş programı turizm şirketleri ile birlikte hazırlanacak.Mayıs ayında uçuşlar haftada iki kez, haziran ile ekim ortasına kadar ise haftada beş kez düzenlenecek.Seferlerde 189 yolcu kapasiteli Boeing-738 tipi uçak kullanılacak.Rus basınına konuşan Kaliningrad’daki turizm şirketlerinden kaynaklar, ilk uçuşlar için biletlerin tükendiğini, Türkiye’ye taleplerin çok yüksek olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220415/thy-yeniden-ruble-ile-bilet-satisina-basladi-1055589760.html

türkiye

antalya

kaliningrad

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türk hava yolları (thy), antalya, kaliningrad