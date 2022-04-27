https://tr.sputniknews.com/20220427/thy-kaliningraddan-antalyaya-dogrudan-seferler-duzenleyecek-1055894119.html
THY, Kaliningrad'dan Antalya'ya doğrudan seferler düzenleyecek
THY, Kaliningrad'dan Antalya'ya doğrudan seferler düzenleyecek
Türk Hava Yolları (THY) Rusya’nın Kaliningrad kentinden Antalya’ya doğrudan seferlere başlayacak. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T16:10+0300
2022-04-27T16:10+0300
2022-04-27T16:18+0300
türk hava yolları (thy)
türkiye
antalya
kaliningrad
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Kaliningrad’daki Hrabrovo Havalimanı, THY’nin Antalya’ya doğrudan uçuş düzenleyeceğini bildirdi.İlk uçuş 30 Nisan’da yapılacak. Uçuş programı turizm şirketleri ile birlikte hazırlanacak.Mayıs ayında uçuşlar haftada iki kez, haziran ile ekim ortasına kadar ise haftada beş kez düzenlenecek.Seferlerde 189 yolcu kapasiteli Boeing-738 tipi uçak kullanılacak.Rus basınına konuşan Kaliningrad’daki turizm şirketlerinden kaynaklar, ilk uçuşlar için biletlerin tükendiğini, Türkiye’ye taleplerin çok yüksek olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220415/thy-yeniden-ruble-ile-bilet-satisina-basladi-1055589760.html
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türk hava yolları (thy), antalya, kaliningrad
THY, Kaliningrad'dan Antalya'ya doğrudan seferler düzenleyecek
16:10 27.04.2022 (güncellendi: 16:18 27.04.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY) Rusya’nın Kaliningrad kentinden Antalya’ya doğrudan seferlere başlayacak.
Kaliningrad’daki Hrabrovo Havalimanı, THY’nin Antalya’ya doğrudan uçuş düzenleyeceğini bildirdi.
İlk uçuş 30 Nisan’da yapılacak. Uçuş programı turizm şirketleri ile birlikte hazırlanacak.
Mayıs ayında uçuşlar haftada iki kez, haziran ile ekim ortasına kadar ise haftada beş kez düzenlenecek.
Seferlerde 189 yolcu kapasiteli Boeing-738 tipi uçak kullanılacak.
Rus basınına konuşan Kaliningrad’daki turizm şirketlerinden kaynaklar, ilk uçuşlar için biletlerin tükendiğini, Türkiye’ye taleplerin çok yüksek olduğunu söyledi.