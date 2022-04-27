https://tr.sputniknews.com/20220427/topraga-gomulu-bulunan-yuzlerce-bombanin-sirri-cozuluyor-411i-bos-420si-aktif-1055880493.html

Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor: 411'i boş, 420'si aktif

Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor: 411'i boş, 420'si aktif

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bina temeli kazarken bulunan çuvallar dolusu bombaların sırrı çözülüyor. Yapılan incelemede 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T09:53+0300

2022-04-27T09:53+0300

2022-04-27T09:53+0300

türkiye

balıkesir

bomba

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Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı.831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.

türkiye

balıkesir

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balıkesir, bomba