Transdinyester: Doğu Avrupa'daki en büyük mühimmat deposunun bulunduğu Kolbasna'ya saldırı oldu

Bakanlık, şu an itibarıyla ölü veya yaralı bilgisine sahip olunmadığını da sözlerine ekledi.



Bu arada bölgede Barış Gücü Operasyonu'nu yöneten Birleşik Denetleme Kurulu, Kolbasna'da durumun sakin olduğunu, Ukrayna topraklarına otomatik tüfekle birkaç el ateş edildiğini bildirdi.