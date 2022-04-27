https://tr.sputniknews.com/20220427/transdinyester-dogu-avrupadaki-en-buyuk-muhimmat-deposunun-bulundugu-kolbasnaya-saldiri-yasandi-1055889090.html
Transdinyester: Doğu Avrupa'daki en büyük mühimmat deposunun bulunduğu Kolbasna'ya saldırı oldu
Transdinyester: Doğu Avrupa'daki en büyük mühimmat deposunun bulunduğu Kolbasna'ya saldırı oldu
Transdinyester İçişleri Bakanlığı, Doğu Avrupa'daki en büyük mühimmat deposunun bulunduğu Kolbasna köyüne saldırı düzenlendiğini duyurdu. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T13:49+0300
2022-04-27T13:49+0300
2022-04-27T13:50+0300
dünya
transdinyester
bombalı saldırı
mühimmat deposu
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Trandisyester'deki askeri depolar üzerinde Ukrayna topraklarından havalandırılan İHA'lar tespit edildiğini belirten bakanlık, Kolbasna köyüne yerel saatle 08.45'te saldırı düzenlendiğini kaydetti.Bakanlık, şu an itibarıyla ölü veya yaralı bilgisine sahip olunmadığını da sözlerine ekledi.Bu arada bölgede Barış Gücü Operasyonu'nu yöneten Birleşik Denetleme Kurulu, Kolbasna'da durumun sakin olduğunu, Ukrayna topraklarına otomatik tüfekle birkaç el ateş edildiğini bildirdi.
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transdinyester, bombalı saldırı, mühimmat deposu
Transdinyester: Doğu Avrupa'daki en büyük mühimmat deposunun bulunduğu Kolbasna'ya saldırı oldu
13:49 27.04.2022 (güncellendi: 13:50 27.04.2022) Abone ol
Transdinyester İçişleri Bakanlığı, Doğu Avrupa'daki en büyük mühimmat deposunun bulunduğu Kolbasna köyüne saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Trandisyester'deki askeri depolar üzerinde Ukrayna topraklarından havalandırılan İHA'lar tespit edildiğini belirten bakanlık, Kolbasna köyüne yerel saatle 08.45'te saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Bakanlık, şu an itibarıyla ölü veya yaralı bilgisine sahip olunmadığını da sözlerine ekledi.
Bu arada bölgede Barış Gücü Operasyonu'nu yöneten Birleşik Denetleme Kurulu, Kolbasna'da durumun sakin olduğunu, Ukrayna topraklarına otomatik tüfekle birkaç el ateş edildiğini bildirdi.