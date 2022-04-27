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Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 17 bin lira
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 17 bin lira
Türk-İş'in araştırmasında, nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira olarak hesaplandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T12:54+0300
2022-04-27T12:54+0300
ekonomi
türk-iş
türkiye
ekonomi
geçim
yoksulluk
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Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın nisan 2022 sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 5 bin 323 lira oldu.Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 6 bin 965 lira oldu.Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,02 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 85,02 oldu.Süt ve süt ürünleri de zamlandıAraştırmaya göre, nisan ayında ortalama olarak süt yüzde 21, peynir yüzde 18, yoğurt yüzde 23 zamlandı. Dana, kuzu, tavuk ve balık eti fiyatında artışlar yaşandı. Kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatı artarken, nohut ve yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi. Makarna, pirinç, bulgur ile un ve irmik fiyatlarının tamamı yükseldi.Havaların ısınmasıyla semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık, lahana ve ıspanak gibi sebzelerin fiyatları geriledi. Patatesin kilogramı 10 liraya yükselirken, soğan 5 liradan satılmaya başlandı. Kabak, patlıcan, biber fiyatları düştü. Ortalama sebze kilogram fiyatı 11,92 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 10,52 lira olarak hesaplandı.Tereyağı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi. Margarin ve geçen ay yüzde 40 zamlanan ayçiçeği yağında fiyat bu ay sabit kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/memur-sendikasi-arastirmasi-bir-kisi-icin-yoksulluk-siniri-6-bin-184-lira-1055541662.html
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türk-iş, türkiye, ekonomi, geçim, yoksulluk

Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 17 bin lira

12:54 27.04.2022
© AAPazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs
Pazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Türk-İş'in araştırmasında, nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.
Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın nisan 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 5 bin 323 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 6 bin 965 lira oldu.
Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,02 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 85,02 oldu.

Süt ve süt ürünleri de zamlandı

Araştırmaya göre, nisan ayında ortalama olarak süt yüzde 21, peynir yüzde 18, yoğurt yüzde 23 zamlandı. Dana, kuzu, tavuk ve balık eti fiyatında artışlar yaşandı. Kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatı artarken, nohut ve yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi. Makarna, pirinç, bulgur ile un ve irmik fiyatlarının tamamı yükseldi.

Havaların ısınmasıyla semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık, lahana ve ıspanak gibi sebzelerin fiyatları geriledi. Patatesin kilogramı 10 liraya yükselirken, soğan 5 liradan satılmaya başlandı. Kabak, patlıcan, biber fiyatları düştü. Ortalama sebze kilogram fiyatı 11,92 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 10,52 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi. Margarin ve geçen ay yüzde 40 zamlanan ayçiçeği yağında fiyat bu ay sabit kaldı.
Meyve - Pazar - Alışveriş - Yoksulluk Sınırı - Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
EKONOMİ
Memur sendikası araştırması: Bir kişi için yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira
13 Nisan, 21:28
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