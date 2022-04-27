https://tr.sputniknews.com/20220427/twitterda-kaos-sansurculer-yasli-musk-cark-edip-ifade-ozgurlugu-hukumet-icin-neyse-odur-dedi--1055882320.html

Twitter'da kaos: Sansürcüler yaslı, Musk çark edip 'İfade özgürlüğü hükümet için neyse odur' dedi

Twitter'da kaos: Sansürcüler yaslı, Musk çark edip 'İfade özgürlüğü hükümet için neyse odur' dedi

Musk, ifade özgürlüğünü kısıtladığı için eleştirdiği Twitter'ı satın aldıktan sonra hükümetleri kızdırmayacağına dair güvence verdi. Twitter yöneticilerinin... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T12:55+0300

2022-04-27T12:55+0300

2022-04-27T12:56+0300

dünya

elon musk

twitter

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Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alması hem Musk'ın yüksek teknoloji şirketleri Tesla ve SpaceX'in hem de sosyal medya devinin akıbetiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Twitter'ı ifade özgürlüğünü kısıtladığı için eleştirdikten sonra platformu satın alan Musk, ardından en azından hükümetleri kızdırmayacağına dair güvence verdi. Diğer yandan Twitter yöneticilerinin Musk'la ilgili korkularını dile getirdikleri, hatta 'sansürcübaşı' lakaplı yöneticinin ağladığı medyaya sızdı. Sosyal medya devini satın almasına muhalefet edenlere “İfade özgürlüğünden korkanların aşırı antikor tepkisi her şeyi anlatıyor” yanıtını veren Musk, dün Twitter'ın sahibi olarak geçirdiği ilk günde dünya hükümetlerine onların ifade özgürlüğü kısıtlamalarına uyacağına dair güvence verdi. Bunu da 'seçilmiş yetkililerin yönettikleri halkın iradesine göre davrandıkları' gerekçesine dayandırdı. Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO'su, kendi ifade özgürlüğü tweetine gönderdiği yanıtta şöyle dedi:“'İfade özgürlüğü' ile sadece yasaya uygun olanı kastediyorum. Yasaların çok ötesine geçen sansüre karşıyım. İnsanlar daha az konuşma özgürlüğü istiyorsa, hükümetten bu yönde yasalar çıkarmasını ister. Dolayısıyla yasanın dışına çıkmak halkın iradesine aykırıdır."Böylece 'patron' önceki günkü "İfade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temelidir" açıklamasından ve kendisini 'özgür konuşma mutlakçısı' ilan etmesinden önemli bir geri adım attı.Nitekim Musk'a ilk uyarı, sosyal medya platformlarını içeriklerini çok sıkı kontrol etmekle ve AB'ye hesap vermekle yükümlü kılan Dijital Hizmetler Yasası çıkaran birlikten geldi. Avrupa Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Musk'ın 'ya Avrupa'nın katı yeni kurallarına uyacağını ya da ağır para cezaları ve hatta kıtalararası yasakla karşı karşıya kalacağını' söyledi. Financial Times'a konuşan Breton, Musk'a "Hoşgeldiniz, ama bunlar bizim kurallarımız. Burada geçerli olacak olan senin kuralların değil" diye seslendi. Bu arada yeni patrona dair kaygılı Twitter yöneticilerinin bir dakikalık ses kaydı Project Veritas tarafından Post Millennial'a sızdırıldı. Buna göre Twitter'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Leslie Berland, Musk'ın Twitter'ın birçok politikasını beğenmediği için platformu satın aldığını kamuoyuna açıkladığını belirterek şöyle dedi: “Bu, Twitter'ın hizmetlerini, Güven ve Güvenlik Konseyi'ni ve platformda sağlığa önem veren herkesi çok zor bir duruma sokuyor.”CEO Parag Agrawal da Twitter'ın sohbeti güvenli hale getirebildikleri için büyüdüğünü savunarak şöyle konuştu: "Bunu daha iyi hale getirmeye devam etmek için yapmamız gereken çok iş olduğuna inanıyorum. Bazen bu daha düşünceli bir ılımlılık anlamına gelir. Bazen bu, işleri daha basit hale getirmek anlamına gelir. Bu, bazen politikalar yerine, bazen ürünler aracılığıyla sorunları çözebilmek için ürün teşviklerini değiştirmek anlamına gelir.”Politico'ya göre de Twitter'ın en üst düzey hukuk yöneticisi, genel danışmanı, Güven ve Güvenlik Konseyi Başkanı Vijaya Gadde, pazartesi günkü toplantıda platformu Musk devralacak diye ağladı.Haberde "Toplantıyı bilen üç kişiye göre, Gadde, şirketin nasıl bir değişimden geçebileceğine dair endişelerini dile getirirken ağladı. Musk'ın liderliğinde şirketin neye benzeyeceğine dair önemli belirsizlikler olduğunu belirtti" denildi. Kadın yönetici, Twitter'ın önceki ABD Başkanı Donald Trump'ı platformdan atma, Trump'ın yerine ABD Başkanı seçilecek olan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın kayıp dizüstü bilgisayarındaki bilgilere dair haberleri askıya alma, içeriği ılımlılaştırma politikası uygulama kararlarının gerisindeki kişi olarak tanınıyor. Gadde'nin bu şöhretini hatırlatan bir paylaşıma bugün Musk'tan şu yanıt geldi:"Gerçek bir haber yayımladığı için büyük bir haber kuruluşunun Twitter hesabını askıya almak açıkçası inanılmaz derecede uygunsuzdu."

https://tr.sputniknews.com/20220423/avrupa-birligi-dijital-platformlara-kati-kurallar-getiriyor-1055795603.html

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