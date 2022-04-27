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Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı
Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı
Van'da, Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüye uyuşturucu götürdüğü belirlenen avukat tutuklandı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T20:54+0300
2022-04-27T20:54+0300
türkiye
avukat
uyuşturucu
hapis
hükümlü
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Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü bulunan C.T'nin, dün avukat görüşü sonrası yapılan üst aramasında çorabının içinde sarılı kağıt tespit edildi.Görevliler tarafından kamera önünde açılan kağıtta bir kısmı ot bir kısmı da beyaz kristal parçalar halinde uyuşturucu bulundu.Yapılan kamera incelemesi ve hükümlünün ifadesi sonucu İstanbul Barosuna kayıtlı avukat M.O'nun Ceza İnfaz Kurumuna 25 gram taş kokain ve 5 gram esrar soktuğu belirlendi.'Ticari amaçla uyuşturucu madde temin etme' ve 'Ceza İnfaz Kurumuna yasak eşya sokma' suçundan gözaltına alınan avukat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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avukat, uyuşturucu, hapis, hükümlü

Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı

20:54 27.04.2022
© İHAPolis, polisi aracı
Polis, polisi aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© İHA
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Van'da, Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüye uyuşturucu götürdüğü belirlenen avukat tutuklandı.
Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü bulunan C.T'nin, dün avukat görüşü sonrası yapılan üst aramasında çorabının içinde sarılı kağıt tespit edildi.
Görevliler tarafından kamera önünde açılan kağıtta bir kısmı ot bir kısmı da beyaz kristal parçalar halinde uyuşturucu bulundu.
Yapılan kamera incelemesi ve hükümlünün ifadesi sonucu İstanbul Barosuna kayıtlı avukat M.O'nun Ceza İnfaz Kurumuna 25 gram taş kokain ve 5 gram esrar soktuğu belirlendi.
'Ticari amaçla uyuşturucu madde temin etme' ve 'Ceza İnfaz Kurumuna yasak eşya sokma' suçundan gözaltına alınan avukat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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