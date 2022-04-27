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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/von-der-leyen-polonya-ve-bulgaristan-rusyanin-tedariki-kesmesiyle-komsularindan-gaz-alacak-1055893287.html
AB: Polonya ve Bulgaristan, Rusya'nın tedariki kesmesiyle komşularından gaz alacak
AB: Polonya ve Bulgaristan, Rusya'nın tedariki kesmesiyle komşularından gaz alacak
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini kesmesinin ardından bu ülkelerin Avrupa'daki komşularından... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T15:48+0300
2022-04-27T16:00+0300
ursula von der leyen
ukrayna krizi
avrupa birliği
polonya
bulgaristan
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini söyledi.Von der Leyen, yaptığı açıklamada, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu savundu.Polonya, yıllık yaklaşık 21 milyar metreküplük doğal gaz talebinin yarısını Rusya'dan karşılıyordu. Bu yılın ilk çeyreğinde gaz ithalatının yüzde 53'ü Gazprom'dan yapıldı.Ayrıca Polonya, Baltık Denizi kıyısındaki Swinoujscie'deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali aracılığıyla yıllık 6 milyar metreküpe kadar gaz alabiliyor. Öte yandan Norveç gazını Polonya'ya iletecek yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli 'Baltık Hattı' olarak bilinen boru hattı da 1 Ekim'de hizmete girecek.Mevcutta gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 18 olan Bulgaristan'ın Rusya'dan aldığı doğal gaza alternatif bulma konusunda seçeneklerinin daha kısıtlı olduğu görülüyor. Yıllık gaz tüketimi yaklaşık 3 milyar metreküp olan Bulgaristan, ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını Rusya'dan ithal ediyor. Bulgaristan'a Türk Akım boru hattı üzerinden gaz akışı sağlanırken, sözleşme bu yıl sona erecek. Başbakan Yardımcısı Asen Vasilev, sözleşme yenilemek için Rusya ile görüşme yapılmayacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220427/almanya-ekonomi-bakani-rus-gazi-icin-euro-ile-odeme-yapiyoruz-1055890511.html
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ursula von der leyen, avrupa birliği, polonya, bulgaristan

AB: Polonya ve Bulgaristan, Rusya'nın tedariki kesmesiyle komşularından gaz alacak

15:48 27.04.2022 (güncellendi: 16:00 27.04.2022)
© REUTERS / JOHANNA GERONUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini kesmesinin ardından bu ülkelerin Avrupa'daki komşularından alım yapacağını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini söyledi.
Von der Leyen, yaptığı açıklamada, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu savundu.
Polonya, yıllık yaklaşık 21 milyar metreküplük doğal gaz talebinin yarısını Rusya'dan karşılıyordu. Bu yılın ilk çeyreğinde gaz ithalatının yüzde 53'ü Gazprom'dan yapıldı.
Ayrıca Polonya, Baltık Denizi kıyısındaki Swinoujscie'deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali aracılığıyla yıllık 6 milyar metreküpe kadar gaz alabiliyor. Öte yandan Norveç gazını Polonya'ya iletecek yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli 'Baltık Hattı' olarak bilinen boru hattı da 1 Ekim'de hizmete girecek.
Mevcutta gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 18 olan Bulgaristan'ın Rusya'dan aldığı doğal gaza alternatif bulma konusunda seçeneklerinin daha kısıtlı olduğu görülüyor. Yıllık gaz tüketimi yaklaşık 3 milyar metreküp olan Bulgaristan, ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını Rusya'dan ithal ediyor. Bulgaristan'a Türk Akım boru hattı üzerinden gaz akışı sağlanırken, sözleşme bu yıl sona erecek. Başbakan Yardımcısı Asen Vasilev, sözleşme yenilemek için Rusya ile görüşme yapılmayacağını belirtmişti.
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