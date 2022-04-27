https://tr.sputniknews.com/20220427/von-der-leyen-polonya-ve-bulgaristan-rusyanin-tedariki-kesmesiyle-komsularindan-gaz-alacak-1055893287.html

AB: Polonya ve Bulgaristan, Rusya'nın tedariki kesmesiyle komşularından gaz alacak

AB: Polonya ve Bulgaristan, Rusya'nın tedariki kesmesiyle komşularından gaz alacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedarikini kesmesinin ardından bu ülkelerin Avrupa'daki komşularından... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T15:48+0300

2022-04-27T15:48+0300

2022-04-27T16:00+0300

ursula von der leyen

ukrayna krizi

avrupa birliği

polonya

bulgaristan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044818329_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_3ecb8f1409e67d8874a8cc33d94db8d6.jpg

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini söyledi.Von der Leyen, yaptığı açıklamada, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu savundu.Polonya, yıllık yaklaşık 21 milyar metreküplük doğal gaz talebinin yarısını Rusya'dan karşılıyordu. Bu yılın ilk çeyreğinde gaz ithalatının yüzde 53'ü Gazprom'dan yapıldı.Ayrıca Polonya, Baltık Denizi kıyısındaki Swinoujscie'deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali aracılığıyla yıllık 6 milyar metreküpe kadar gaz alabiliyor. Öte yandan Norveç gazını Polonya'ya iletecek yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli 'Baltık Hattı' olarak bilinen boru hattı da 1 Ekim'de hizmete girecek.Mevcutta gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 18 olan Bulgaristan'ın Rusya'dan aldığı doğal gaza alternatif bulma konusunda seçeneklerinin daha kısıtlı olduğu görülüyor. Yıllık gaz tüketimi yaklaşık 3 milyar metreküp olan Bulgaristan, ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını Rusya'dan ithal ediyor. Bulgaristan'a Türk Akım boru hattı üzerinden gaz akışı sağlanırken, sözleşme bu yıl sona erecek. Başbakan Yardımcısı Asen Vasilev, sözleşme yenilemek için Rusya ile görüşme yapılmayacağını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220427/almanya-ekonomi-bakani-rus-gazi-icin-euro-ile-odeme-yapiyoruz-1055890511.html

avrupa birliği

polonya

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ursula von der leyen, avrupa birliği, polonya, bulgaristan