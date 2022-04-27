https://tr.sputniknews.com/20220427/yeni-10-liralar-bugun-tedavule-girdi-1055883003.html

Yeni 10 liralar bugün tedavüle girdi

Yeni 10 liralar bugün tedavüle girdi

Merkez Bankası, sadece imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verme kararı aldı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

tedavül

merkez bankası

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TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.Merkez Bankası, yeni tedavüle sokulan 10 TL'lerin banknotlardaki imzaların Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.Açıklamada, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir" denildi.

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tedavül , merkez bankası