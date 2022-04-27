https://tr.sputniknews.com/20220427/yeni-10-liralar-bugun-tedavule-girdi-1055883003.html
Yeni 10 liralar bugün tedavüle girdi
Yeni 10 liralar bugün tedavüle girdi
Merkez Bankası, sadece imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verme kararı aldı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T11:21+0300
2022-04-27T11:21+0300
2022-04-27T11:22+0300
ekonomi
tedavül
merkez bankası
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TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.Merkez Bankası, yeni tedavüle sokulan 10 TL'lerin banknotlardaki imzaların Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.Açıklamada, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir" denildi.
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tedavül , merkez bankası
Yeni 10 liralar bugün tedavüle girdi
11:21 27.04.2022 (güncellendi: 11:22 27.04.2022) Abone ol
Merkez Bankası, sadece imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verme kararı aldı.
TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası, yeni tedavüle sokulan 10 TL'lerin banknotlardaki imzaların Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir" denildi.