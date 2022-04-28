https://tr.sputniknews.com/20220428/13-yasindaki-cocuk-arkadasini-bicaklayarak-oldurdu-1055918121.html

13 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

13 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk, kanalda yüzerken su sıçrattığı gerekçesiyle tartıştığı yaşıtını bıçaklayarak öldürdü. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T12:52+0300

2022-04-28T12:52+0300

2022-04-28T12:52+0300

türkiye

adana

çocuk

çocuk cinayeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg

Adana'daki tartışma iddialara göre su sıçratma sebebiyle çıktı.İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ömer Talib S. (13) ile S.K. (13) arasında su sıçratma meselesinden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada S.K, Ömer Talib S'yi kasığından bıçakladı.Çocuğun ağır yaralandığı kavganın ardından şüpheli S.K. olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı çocuğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Tedaviye alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Ömer Talib S'nin ikizi Y.S. ve diğer kardeşi M.S'nin (12) de olaya şahit olduğu öğrenildi.Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.Arkadaşıyla birlikte tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli S.K’nin başkasının kullandığı bisiklete binerek Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.Adrese giden ekipler, S.K'yi yakaladı.Suç aleti bıçağı sakladığı iddia edilen H.K. (15) de gözaltına alındı.Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.K. ve arkadaşı H.K, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.'Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın'Acılı baba Mustafa S, gazetecilere, olay günü gezmek için evden çıkan üç çocuğundan M.S'nin yaklaşık bir saat sonra eve dönüp ağabeyi Ömer Talib'in bıçaklandığını haber verdiğini söyledi.Hızla olay yerine gittiğinde oğlunu yerde aşırı kan kaybetmiş şekilde bulduğunu ifade eden Mustafa S, "Doktorlar oğlumu kurtarabilmek için üç saat müdahale ettiler ama kurtarılamadı. İçim yanıyor. Bir babanın evladını kanlar içinde görmesi çok kötü bir durum. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Oğlum çevresinde çok sevilen, yardımsever ve merhametli birisiydi." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220428/babasinin-kullandigi-traktorun-altinda-kalan-4-yasindaki-cocuk-oldu-1055912829.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, çocuk, çocuk cinayeti