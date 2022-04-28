https://tr.sputniknews.com/20220428/13-yasindaki-cocuk-arkadasini-oldurdu-1055929802.html
13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk, kanalda yüzerken su sıçrattığı gerekçesiyle tartıştığı yaşıtını bıçaklayarak öldürdü. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T18:16+0300
2022-04-28T18:16+0300
2022-04-28T18:22+0300
türkiye
adana
çocuk
cinayet
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Adana'da sulama kanalında yüzerken su sıçratma nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada yaşıtı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ömer Talib S. (13) ile S.K. (13) arasında su sıçratma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada S.K, Ömer Talib S'yi kasığından bıçakladı.Tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli S.K’nin başkasının kullandığı bisiklete binerek Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Adrese giden ekipler, S.K'yi yakaladı. Suç aleti bıçağı sakladığı iddia edilen H.K. (15) de gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.K. ve arkadaşı H.K, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Çocuğun ağır yaralandığı kavganın ardından şüpheli S.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı çocuğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Ömer Talib S'nin ikizi Y.S. ve diğer kardeşi M.S'nin (12) de olaya şahit olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.'Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın'Acılı baba Mustafa S, gazetecilere, olay günü gezmek için evden çıkan üç çocuğundan M.S'nin yaklaşık bir saat sonra eve dönüp ağabeyi Ömer Talib'in bıçaklandığını haber verdiğini söyledi. Hızla olay yerine gittiğinde oğlunu yerde aşırı kan kaybetmiş şekilde bulduğunu ifade eden Mustafa S, "Doktorlar oğlumu kurtarabilmek için üç saat müdahale ettiler ama kurtarılamadı. İçim yanıyor. Bir babanın evladını kanlar içinde görmesi çok kötü bir durum. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Oğlum çevresinde çok sevilen, yardımsever ve merhametli birisiydi." diye konuştu.
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adana, çocuk, cinayet
13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
18:16 28.04.2022 (güncellendi: 18:22 28.04.2022) Abone ol
Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk, kanalda yüzerken su sıçrattığı gerekçesiyle tartıştığı yaşıtını bıçaklayarak öldürdü.
Adana'da sulama kanalında yüzerken su sıçratma nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada yaşıtı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ömer Talib S. (13) ile S.K. (13) arasında su sıçratma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada S.K, Ömer Talib S'yi kasığından bıçakladı.
Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli S.K’nin başkasının kullandığı bisiklete binerek Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Adrese giden ekipler, S.K'yi yakaladı. Suç aleti bıçağı sakladığı iddia edilen H.K. (15) de gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.K. ve arkadaşı H.K, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çocuğun ağır yaralandığı kavganın ardından şüpheli S.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı çocuğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Ömer Talib S'nin ikizi Y.S. ve diğer kardeşi M.S'nin (12) de olaya şahit olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın'
Acılı baba Mustafa S, gazetecilere, olay günü gezmek için evden çıkan üç çocuğundan M.S'nin yaklaşık bir saat sonra eve dönüp ağabeyi Ömer Talib'in bıçaklandığını haber verdiğini söyledi. Hızla olay yerine gittiğinde oğlunu yerde aşırı kan kaybetmiş şekilde bulduğunu ifade eden Mustafa S, "Doktorlar oğlumu kurtarabilmek için üç saat müdahale ettiler ama kurtarılamadı. İçim yanıyor. Bir babanın evladını kanlar içinde görmesi çok kötü bir durum. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Oğlum çevresinde çok sevilen, yardımsever ve merhametli birisiydi." diye konuştu.