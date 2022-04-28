https://tr.sputniknews.com/20220428/66-kisinin-hayatini-kaybettigi-ucak-kazasinin-nedeni-pilot-kokpitte-sigara-icmis-1055906682.html
66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni: Pilot kokpitte sigara içmiş
66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni: Pilot kokpitte sigara içmiş
2016 yılında yaşanan olayda Fransa'dan Mısır'a gitmek üzere havalanan uçak düşmüş, uçaktaki 66 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza hakkında yürütülen araştırmalar... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T00:48+0300
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egypt air
mısır
fransa
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Mısır'ın Kahire şehrine gitmek için Fransa'nın Paris Chaerles de Gaulle kentinden 2016 yılında havalanan EgyptAir'in MS804 sefer sayılı uçağı Yunanistan'ın Girit Adası'nın güney kesiminde düştü. Kaza nedeniyle 66 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.Fransa'da Paris Charles de Gaulle'den kalkan uçakta kimliği tespit edilen 1 İngiliz, 12 Fransız, 30 Mısırlı, 2 Iraklı ve 1 Kanadalı yolculuğunu olduğu açıklanmıştı. Yetkililer uçağın 'ölüm sarmalına' düşmeden önce şiddetli dönüşler yaptığını söylemişti.Kazanın ardından ABD Donanması'nın da dahil olduğu büyük bir arama-kurtarma görevinin ardından uçağın kara kutusu Yunanistan'da bulunmuştu. Kara kutu üzerinde yıllarca devam eden çalışmanın sonucunda soruşturma tamamlandı ve kazaya uçağın pilotun kokpitte yaktığı sigaranın acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı açıklandı.Havacılık uzmanları tarafından hazırlanan ve Paris'teki Temyiz Mahkemesine gönderilen bir rapora göre, Mısırlı pilotların kokpitte sigara içtikleri biliniyordu çünkü bu uygulama kazanın yaşandığı anında yasak değildi.
https://tr.sputniknews.com/20160917/egyptair-ucak-enkaz-patlayici-1024863591.html
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66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni: Pilot kokpitte sigara içmiş
00:48 28.04.2022 (güncellendi: 00:49 28.04.2022) Abone ol
2016 yılında yaşanan olayda Fransa'dan Mısır'a gitmek üzere havalanan uçak düşmüş, uçaktaki 66 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza hakkında yürütülen araştırmalar da önceki günlerde sonuçlandı. Kazanın, pilotun kokpitte yaktığı sigaradan kaynaklı olduğu öğrenildi.
Mısır'ın Kahire şehrine gitmek için Fransa'nın Paris Chaerles de Gaulle kentinden 2016 yılında havalanan EgyptAir'in MS804 sefer sayılı uçağı Yunanistan'ın Girit Adası'nın güney kesiminde düştü. Kaza nedeniyle 66 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.
Fransa'da Paris Charles de Gaulle'den kalkan uçakta kimliği tespit edilen 1 İngiliz, 12 Fransız, 30 Mısırlı, 2 Iraklı ve 1 Kanadalı yolculuğunu olduğu açıklanmıştı. Yetkililer uçağın 'ölüm sarmalına' düşmeden önce şiddetli dönüşler yaptığını söylemişti.
Kazanın ardından ABD Donanması'nın da dahil olduğu büyük bir arama-kurtarma görevinin ardından uçağın kara kutusu Yunanistan'da bulunmuştu. Kara kutu üzerinde yıllarca devam eden çalışmanın sonucunda soruşturma tamamlandı ve kazaya uçağın pilotun kokpitte yaktığı sigaranın acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı açıklandı.
Havacılık uzmanları tarafından hazırlanan ve Paris'teki Temyiz Mahkemesine gönderilen bir rapora göre, Mısırlı pilotların kokpitte sigara içtikleri biliniyordu çünkü bu uygulama kazanın yaşandığı anında yasak değildi.