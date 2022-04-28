https://tr.sputniknews.com/20220428/ak-parti-grup-baskanvekili-turandan-sicil-kaydi-elestirisi-tek-basina-terore-karsi-onlem-degil-1055937272.html
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'sicil kaydı’ eleştirisi: Tek başına teröre karşı önlem değil
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'sicil kaydı’ eleştirisi: Tek başına teröre karşı önlem değil
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, " Bakınız bugün bir belediyenin sosyal hizmetler çalışanı, PKK bağı ile beraber yakalandı, gösterildi. Hani ‘yok’... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T23:24+0300
2022-04-28T23:24+0300
2022-04-28T23:24+0300
politika
bülent turan
ak parti
suç sicili
ibb
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partililerle birlikte Gelibolu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ardından İskele Meydanı’nda partisinin Gelibolu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.Turan, iftarın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Şafak D. isimli kadının PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.Güvenliğe ve kardeşliğe ilişkin konularda ihmal etmeyi asla kabul edemeyeceklerini belirten Turan, şöyle konuştu:“Bakınız bugün bir belediyenin sosyal hizmetler çalışanı, PKK bağı ile beraber yakalandı, gösterildi. Hani ‘yok’ diyorlardı, hani ‘olmaz’ diyorlardı. Ama gördük ki dedikleri gibi sicil kaydı tek başına teröre karşı bir önlem değil.Mahkeme karar verecek, Yargıtay’a gidecek, kesinleşecek ondan sonra sicil kaydı olabilecek. O yüzden güvenlik tedbirleri ilgili kurumların araştırmaları bambaşka bir önem atfediyormuş. Bugün İstanbul’da yapılan bu yanlışı hiç bir belediyemizin yapmamasını, her kurumun çok hassas davranmasını, güvenliğimizden taviz verilmemesi gerektiğini bir daha görmüş olduk. Ama ne olursa olsun bildiğimi okurum tarzı yaklaşımlar doğru yaklaşımlar olmaz. “
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bülent turan, ak parti, suç sicili, ibb
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'sicil kaydı’ eleştirisi: Tek başına teröre karşı önlem değil
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, " Bakınız bugün bir belediyenin sosyal hizmetler çalışanı, PKK bağı ile beraber yakalandı, gösterildi. Hani ‘yok’ diyorlardı, hani ‘olmaz’ diyorlardı. Ama gördük ki dedikleri gibi sicil kaydı tek başına teröre karşı bir önlem değil” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partililerle birlikte Gelibolu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ardından İskele Meydanı’nda partisinin Gelibolu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.
Turan, iftarın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Şafak D. isimli kadının PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Güvenliğe ve kardeşliğe ilişkin konularda ihmal etmeyi asla kabul edemeyeceklerini belirten Turan, şöyle konuştu:
“Bakınız bugün bir belediyenin sosyal hizmetler çalışanı, PKK bağı ile beraber yakalandı, gösterildi. Hani ‘yok’ diyorlardı, hani ‘olmaz’ diyorlardı. Ama gördük ki dedikleri gibi sicil kaydı tek başına teröre karşı bir önlem değil.
Mahkeme karar verecek, Yargıtay’a gidecek, kesinleşecek ondan sonra sicil kaydı olabilecek. O yüzden güvenlik tedbirleri ilgili kurumların araştırmaları bambaşka bir önem atfediyormuş. Bugün İstanbul’da yapılan bu yanlışı hiç bir belediyemizin yapmamasını, her kurumun çok hassas davranmasını, güvenliğimizden taviz verilmemesi gerektiğini bir daha görmüş olduk. Ama ne olursa olsun bildiğimi okurum tarzı yaklaşımlar doğru yaklaşımlar olmaz. “