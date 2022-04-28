https://tr.sputniknews.com/20220428/ak-partili-kandemir-yaz-aylarinda-kardeslik-ve-kucaklasma-seferberligi-ile-milletimizle-bulusacagiz-1055922192.html

AK Partili Kandemir: Yaz aylarında kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği ile milletimizle buluşacağız

AK Partili Kandemir: Yaz aylarında kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği ile milletimizle buluşacağız

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, parti kadrolarının yaz aylarında sahaya ineceğini açıkladı. Kandemir başlattıkları seferberlik ile üye sayılarını da... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T14:21+0300

2022-04-28T14:21+0300

2022-04-28T14:21+0300

politika

ak parti

erkan kandemir

cumhur ittifakı

2023

genel seçim

recep tayyip erdoğan

seçim

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AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kadın ve gençlik kolları genel başkanları ile birlikte Ramazan ayında yaptıkları çalışmaları özetleyerek, yaz aylarında yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.AK Parti Genel Merkezi’nde gazeteciler ile bir araya gelen Kandemir, Ramazan ayı boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek “Sahaya gittiğimizde vatandaşlarımızın umudunun, beklentisinin partimizde olduğunu bir kez daha gördük. Milletimizin çözüm beklediği adımları bir rapor olarak genel başkanımıza sunacağız. Ramazan’ın son gününde tüm teşkilatlarımızın katılımı ile iftar düzenleyeceğiz. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu iftara İstanbul’dan katılacak” ifadelerini kullandı.‘Yaz aylarında vatandaşlarımız ile buluşacağız’Bayramdan sonra yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Kandemir “Partimize oy versin ya da vermesin hizmet ettiğimiz bütün milletle kucaklaşmak, bir araya gelmeyi çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Bu kapsamda inşallah özellikle yaz aylarında çok daha yoğun bir çalışma temposuyla teşkilatlarımız gayret gösterecekler. Bu kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğiyle inşallah adım adım milletimizle bir kez daha kucaklaşacağız, bir kere daha konuşacağız. Teşkilatlarımızda daha önce görev almış, bizlere gönül vermiş arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün milletimizle yoğun bir şekilde bir kere daha bir araya gelmenin adımlarını atacağız. Tabii bizler 11.5 milyon üyesi olan bir siyasi hareket olarak, Türkiye’nin belki dünyanın en yüksek toplum kuruluşuyuz. Fakat bunu yeterli görmüyoruz, istiyoruz ki bu halka daha iyi işlesin, AK Parti ailesi daha da büyüsün ve bize üye olsun olmasın bizim hedefimiz Türkiye’nin tamamının gönlünde yer etmek” dedi.‘En yüksek oy oranına ulaşacağız’Seçimlere ilişkin beklentilerini de aktaran Kandemir “Ramazan ayında yaptığımız çalışmalar sonucunda milletimizin partimize, cumhurbaşkanımıza olan ilgiyi gördük. Girdiğimiz her haneden hem dua alarak ayrılıyoruz hem de umut ve beklentinin bizde olduğunu görerek sorumluluğumuz bir kez daha hatırlayarak ayrılıyoruz. İnanıyoruz ki 2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanımız hem de partimiz bugüne kadar girdiği seçimlerdeki en yüksek oy oranına ulaşacak” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-irfan-ve-hikmet-anadolunun-mayasidir-1055908871.html

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ak parti, erkan kandemir, cumhur ittifakı, 2023, genel seçim, recep tayyip erdoğan, seçim