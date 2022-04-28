https://tr.sputniknews.com/20220428/ales-sonuclari-aciklandi-1055914765.html

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) sonuçlarını açıkladı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T11:19+0300

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yaşam

türkiye

ösym

ales

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ÖSYM, 17 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html

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türkiye, ösym, ales