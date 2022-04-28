https://tr.sputniknews.com/20220428/almanyada-bir-ilk-goettingendeki-havuzlarda-ustsuz-yuzmeye-izin-verilecek-1055934026.html

Almanya’da bir ilk: Goettingen'deki havuzlarda üstsüz yüzmeye izin verilecek

Almanya’da bir ilk: Goettingen'deki havuzlarda üstsüz yüzmeye izin verilecek

Almanya Goettingen'de, bir havuzda başlayan cinsiyet kimliği anlaşmazlığı tartışmasının ardından şehirdeki spor komitesi, kadın ve erkek yüzücülerin üstsüz... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T21:30+0300

2022-04-28T21:30+0300

2022-04-28T21:40+0300

dünya

almanya

goettingen

havuz

kadın

erkek

yüzme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055933770_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_ad2aed17a78245e4cb3b5e8b242501e7.jpg

Almanya'nın Goettingen şehri yüzme havuzlarında çıplak göğüs uygulamasını tanıyan ilk şehir olacak.Goettingen spor komitesi, 1 Mayıs'tan itibaren hafta sonlarında tüm açık ve kapalı havuzlarda, yüzücülerin havuza üstsüz girmesine izin verilmesini tavsiye etti.Komite sözcüsü, görünüşte kadın gözüken bir yüzücüden üstünü örtmesinin istenmesinin ardından başlayan tartışmalar sonrası bu kararın alındığını belirtti. Yaşanan olayın ardından, yerel yetkililer bu gibi durumlarda nasıl bir yol izleneceğine dair uzun tartışmalara başladı ve sonuç olarak en adil yolun tüm yüzücülerin üstsüz yüzebilecekleri alanların oluşturulması olduğu kararına varıldı. Almanya'da özgür vücut kültürü anlamına gelen Frei-Koerper-Kultur (FKK) popüler bir nüdist hareket olarak tanınıyor.Ayrıca ülkedeki saunaların çoğunda hijyen nedeniyle müşterilerin soyunması ve karma uygulama olması isteniyor.Başlangıçta Ağustos ayına kadar sürmesi planlanan Goettingen'deki bu karar, şimdiye kadar geleneksel olarak yalnızca erkeklerin üstsüz yüzmesine izin veren halka açık yüzme havuzlarında bir ilki teşkil ediyor.'Eşitlik sadece hafta sonlarında olmamalı'Ancak bu karar, tartışmalara son vermeye yeterli olmadı. Bazı yerel sakinler, uygulamanın yalnızca hafta sonlarında geçerli olmasını eleştirerek, 'eşitliğin sadece hafta sonlarında olmaması' gerektiğini savundu, haftanın tüm günlerinde uygulanması gerektiğini belirtti.Yetkililer ise, hafta sonu kararının okullarda yüzme derslerinin uygulamadan etkilenmemesi için gerekli olduğunu savundu.Bir yüzme havuzu sahibi konuya ilişkin Tageszeitung gazetesine yaptığı açıklamada, havuzların 'diğer kültürlerden gelen' müşterilere uygun hale getirmek için bir uzlaşmanın sağlanması gerektiğini söyledi.

almanya

goettingen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, goettingen , havuz, kadın, erkek, yüzme