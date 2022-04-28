https://tr.sputniknews.com/20220428/almanyada-calistigi-sirketten-8-milyon-euro-alip-kacan-yaseminin-egeye-yerlestigi-iddia-edildi-1055916869.html

Almanya'da çalıştığı şirketten 8 milyon Euro alıp kaçan Yasemin'in, Ege'ye yerleştiği iddia edildi

Almanya'da çalıştığı şirketten 8 milyon Euro alıp kaçan Yasemin'in, Ege'ye yerleştiği iddia edildi

Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8.2 milyon Euro çalan Türk asıllı Yasemin Gündoğan'ın Türkiye’ye kaçtığı iddia edildi. Gündoğan’ın soygunda... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T12:20+0300

2022-04-28T12:20+0300

2022-04-28T12:21+0300

yaşam

almanya

soygun

yasemin gündoğan

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Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8,2 milyon Euro çaldığı iddia edilen Türk asıllı Yasemin Gündoğan'ın Türkiye’ye kaçtığı belirtildi.Alman Die Welt’in haberine göre, Gündoğan’ın soygunda yardım eden arkadaşları ile Ege’de havuzlu bir villada kaldığı aktarılırken, Yasemin’in, paraları çalmak için bir Alman çalışanla flört ettiği iddia edildi.Loomis isimli para taşıma şirketinde çalışan Türk asıllı Yasemin Gündoğan’ın paraları aldıktan sonra Türkiye’ye kaçtığını aktaran Die Welt, hırsızlığa yardım eden iki Türk arkadaşı ile birlikte Ege’ye geldiği ve havuzlu bir villada kaldığını duyurdu.Savcılığın hazırladığı iddianameye ulan Die Welt, Gündoğan’ın flörtleştiği 41 yaşındaki Henning B. isimli Alman vatandaşı yardımıyla paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardığını söyledi.Yasemin Gündoğan’ın hırsızlıktan önce Henning’e yemek yemeyi teklif ettiği ve daha sonra flörtleşerek paraları çıkarması için yardım aldığı vurgulanan haberde, Başkent Berlin’den kiralanan ve daha sonra sahte plaka takılan minibüse yükleyerek kaçtığı vurgulandı.Haberde paraların Türkiye’ye götürüldüğü belirtilirken, Gündoğan’a Büşra S.‘nin (24) ve Büşra'nın arkadaşı Yiğit T.‘nin yardımcı olduğunun altı çizildi.Arkadaşı yakalandıBüşra S.‘nin telefon görüşmelerinde şüpheli tavırlarının dikkat çektiği belirtilirken, 6 yıla kadar hapis cezası almasının öngörüldüğü aktarıldı.Alman Die Welt, Yasemin Gündoğan’ın Ege kıyılarındaki lüks hayatından sonra gözlerden kaybolduğunu, Büşra’nın ise iki hafta sonra Almanya’ya geri döndüğü sırada polise yakalandığını söyledi.8,2 milyon euroluk hırsızlıktan dolayı yargılanan tek kişinin Büşra olduğunu belirten Alman gazetesi, Almanya’nın Gündoğan için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarttığının altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20210704/almanya-yasemin-gundogani-ariyor-8-milyon-euroyla-kayboldu-1044882760.html

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almanya, soygun, yasemin gündoğan