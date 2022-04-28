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https://tr.sputniknews.com/20220428/almanyada-enflasyon-son-40-yilin-zirvesinde-1055925643.html
Almanya'da enflasyon son 40 yılın zirvesinde
Almanya'da enflasyon son 40 yılın zirvesinde
Almanya'da nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre enflasyon, yüzde 7.4 ile son 40 yılın en üst seviyesinde. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T15:51+0300
2022-04-28T15:51+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
yaptırım
rusya
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Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar sonrasında enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, Almanya'da enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasına neden oldu.Federal İstatistik Dairesi'nden bugün yapılan açıklamada, enflasyon bu ay, mart ayındaki yüzde 7.3'ten yüzde 7.4'e yükseldi.Ülkede benzer yükseklikte enflasyon rakamı en son 1981 yılındaki Körfez Savaşı nedeniyle kaydedilmişti.Ekonomistler, 2022 için yüzde 6.1'lik ortalama bir enflasyon oranı beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220428/ingiliz-market-zincirleri-hayat-pahaliligina-karsi-fiyat-indirimine-gidiyor-1055921773.html
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almanya, enflasyon, yaptırım, rusya

Almanya'da enflasyon son 40 yılın zirvesinde

15:51 28.04.2022
© Fotoğraf : think.ingAlmanya, market, enflasyon
Almanya, market, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Fotoğraf : think.ing
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Almanya'da nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre enflasyon, yüzde 7.4 ile son 40 yılın en üst seviyesinde.
Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar sonrasında enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, Almanya'da enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasına neden oldu.
Federal İstatistik Dairesi'nden bugün yapılan açıklamada, enflasyon bu ay, mart ayındaki yüzde 7.3'ten yüzde 7.4'e yükseldi.
Ülkede benzer yükseklikte enflasyon rakamı en son 1981 yılındaki Körfez Savaşı nedeniyle kaydedilmişti.
Ekonomistler, 2022 için yüzde 6.1'lik ortalama bir enflasyon oranı beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.
İngiltere - Pazar - Enflasyon - Market - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
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