https://tr.sputniknews.com/20220428/anadolu-efes-thy-avrupa-liginde-besinci-kez-dortlu-finalde-1055937045.html

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde beşinci kez Dörtlü Final'de

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde beşinci kez Dörtlü Final'de

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T23:05+0300

2022-04-28T23:05+0300

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anadolu efes

spor

thy avrupa ligi dörtlü final

ax armani exchange milan

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Anadolu Efes, Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde AX Armani Exchange Milan'a 3-1 üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.Organizasyonda normal sezonu 6. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ligi 3. basamakta bitiren AX Armani Exchange Milan ile play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaştı.Serinin ilk iki maçı İtalya'da oynanırken, Anadolu Efes ilk müsabakayı 64-48 kazanarak 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmadan AX Armani Exchange Milan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.Anadolu Efes, İstanbul'da yapılan üçüncü ve dördüncü müsabakalarda 77-65 ve 75-70 galip gelerek, seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

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anadolu efes, thy avrupa ligi dörtlü final, ax armani exchange milan