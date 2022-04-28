https://tr.sputniknews.com/20220428/ankara-buyuksehir-belediyesinden-togo-kuleleri-icin-yikim-karari-1055930894.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden TOGO Kuleleri için yıkım kararı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden TOGO Kuleleri için yıkım kararı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Togo Kuleleri inşaatının yıkım kararının alındığını duyurdu. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T18:46+0300
2022-04-28T18:46+0300
2022-04-28T18:47+0300
türkiye
mansur yavaş
togo kuleleri
ankara büyükşehir belediyesi
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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu inşaata ilişkin encümen kararının alındığı toplantı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce belediyeye bu konuda yazılan yazılar, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kuleler için yıkım kararı alındı.Açıklamada, Belediye Meclisi'nde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararının tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Partili ve MHP'li üyelerin katılmadığı bildirildi.
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mansur yavaş, togo kuleleri, ankara büyükşehir belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden TOGO Kuleleri için yıkım kararı
18:46 28.04.2022 (güncellendi: 18:47 28.04.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Togo Kuleleri inşaatının yıkım kararının alındığını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu inşaata ilişkin encümen kararının alındığı toplantı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce belediyeye bu konuda yazılan yazılar, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kuleler için yıkım kararı alındı.
Açıklamada, Belediye Meclisi'nde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararının tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Partili ve MHP'li üyelerin katılmadığı bildirildi.