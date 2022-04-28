https://tr.sputniknews.com/20220428/ankara-riyad-arasindaki-kapilari-yeniden-acan-etkenler-neler-oldu-1055922863.html

Ankara-Riyad arasındaki kapıları yeniden açan etkenler neler oldu?

Ankara-Riyad arasındaki kapıları yeniden açan etkenler neler oldu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında beklenen Suudi Arabistan ziyareti bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Kralı Selman bin Abdülaziz El... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T14:36+0300

2022-04-28T14:36+0300

2022-04-28T14:36+0300

görüş

suudi arabistan

türkiye

ankara

riyad

körfez ülkeleri

recep tayyip erdoğan

kral selman bin abdulaziz

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’nin Ocak ayında yaptığı açıklamada, “Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım” ifadelerini kullanmıştı. Şubat ayında gerçekleşmeyen ziyaretin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davanın 7 Nisan’da Suudi Arabistan'a devrine karar verilmesinin hemen ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor.Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak üst düzey Suudi yetkilileri suçlamıştı ve uluslararası mecralarda bu tepkisini dile getirmişti. Suudi Arabistan da karşılık olarak Türkiye’ye karşı gayri resmi bir boykota başlamış ve bazı Türk ürünlerinin alınmamasına yönelik uyarılar medyaya yansımıştı. Bunun dışında Türkiye’ye seyahat etmeme ve Türkiye’den gayrimenkul almama çağrıları da gelmişti. Aynı zamanda Türk ihracatçılara yönelik gümrükte zorluklar da çıkarılmıştı.Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerindeki en temel gerginlik ise 2011’de başlayan Arap Baharı sürecine dayanıyor. Bu dönemde Mısır’da Müslüman Kardeşler (İhvan) örgütünü destekleyen Türkiye, Suudilerle ters düşmüştü. Ancak son dönemde Türkiye’nin Körfez bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Mısır’la girdiği normalleşme sürecinde Suudi Arabistan’la da temaslar başladı. Türkiye’nin Mısır’a Müslüman Kardeşler’den desteğini çekme yönünde mesaj vermesi de bu süreçte etkili oldu.Öte yandan BAE ve Suudi Arabistan ortaklığının Türkiye’nin yakın dostu Katar ambargosunu sonlandırması, bölgede ABD güvenlik şemsiyesinin zayıflaması, ekonomi, enerji ve bölgesel güvenlik sorunları bu yeni normalleşme sürecinin kapılarını araladı.Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde uzun dönem sonra ilk üst düzey temas 21 Kasım 2020’de Erdoğan ile Kral Selman arasındaki telefon görüşmesi olmuştu. Erdoğan’ın Riyad ziyaretinin ise yüzeysel olan normalleşme sürecine adını koyacak gibi görünüyor. İki liderin Riyad’dan vereceği fotoğraf ve açıklamalar ise ABD’den Çin’e ve Avrupa’dan Körfez’e ilgiyle takip edilecek.‘Asıl gündem ekonomi, ticaret ve yatırımlar’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretini değerlendiren Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli, “Suudi Arabistan ziyareti her şeyden önce Türk dış politikası ve Suudi Arabistan dış politikası açısından önemli bir eşiği temsil ediyor” dedi. Ereli, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:‘ABD’ye güvensizlik bölgesel normalleşmeye katkı sundu’Ereli, ABD’nin Körfez bölgesinde güvensizlik yarattığını ve bölgenin bu durumdan etkilenerek yeni bir sürece girdiğini değerlendiriyor:‘Kaşıkçı davasının devrinin normalleşmeye olumlu etkisi olmuştur’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şubat ayında gerçekleşmesi beklenen ziyaretinin ertelenerek Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesinden sonra gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Ereli bu konuya ilişkin değerlendirmesinde davanın devrinin hukuki bir karar olduğunu ancak normalleşmeye olumlu yansımaları olduğunu ifade etti:‘BAE ve Suudi Arabistan’la normalleşme Mısır’a örnek olabilir’Türkiye, bölgedeki birçok ülke ile normalleşmesini hızlı bir şekilde sürdürürken Mısır konusunda süreç diğerlerine göre daha yavaş ilerliyor. Henüz liderler düzeyinde bir temas bulunmazken, büyükelçilerin karşılıklı ataması da yapılmadı.Bu konuda Türkiye’nin BAE ve Suudi Arabistan’la normalleşme sürecinin Mısır ile ilerleyen sürece de bir örnek teşkil edebileceğini ifade eden Ereli, “Fakat Türkiye ve Mısır ilişkilerinde de BAE ya da Suudi Arabistan'ın doğrudan bir arabuluculuk ihtimali şu aşamada çok ciddi ve çok güçlü olmayabilir” diye de ekledi. Ereli, şunları söyledi:Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret verileriTürkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret rakamları da dikkat çekiyor. Sputnik’in TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre iki ülke arasındaki 2013-2021 yıllarına ait ithalat ve ihracat rakamları şöyle sıralanıyor:Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatıTürkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatıBurada dikkat çeken durum ise 2020’de uygulanan boykot kararlarından sonra 2021 rakamlarındaki değişiklik olması. 2021’de Türkiye, Suudi Arabistan’dan 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken Türkiye’nin ülkeye ihracatı yalnızca 235 milyon dolar oldu. Buna göre Türkiye, ihracat rakamları önceki dönemlerde yüksekken 2021’de Suudi Arabistan’a karşı yüksek dış ticaret açığı verdi.

suudi arabistan

ankara

riyad

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

mısır

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