https://tr.sputniknews.com/20220428/arastirma-almanya-ukrayna-harekatinin-ilk-2-ayinda-rus-dogalgazinin-en-buyuk-alicisiydi-1055914350.html
Araştırma: Almanya, Ukrayna harekatının ilk 2 ayında Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcısıydı
Araştırma: Almanya, Ukrayna harekatının ilk 2 ayında Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcısıydı
Bağımsız araştırma grubu Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, Almanya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatın ilk 2 ayında Rus enerji kaynaklarının en büyük... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
almanya
rusya
doğalgaz
ithalat
ukrayna
askeri harekat
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Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir araştırma, Rusya'nın Ukrayna harekatının başladığı 24 Şubat'tan bu yana fosil yakıt ihracatından 63 milyar euro kazandığını bilgisini paylaştı.Araştırmacılar, gemi hareketlerine ilişkin verileri, boru hatlarından gerçekleştirilen gaz akışının gerçek zamanlı takibini ve aylık ticarete dayalı tahminleri kullanarak, kriz boyunca yalnızca Almanya'nın Rusya'ya fosil yakıt teslimatları (çoğunlukla doğalgaz) için yaklaşık 9.1 milyar euro ödediğini hesapladı.Araştırmada yer almayan Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli enerji uzmanı Claudia Kemfert, fosil yakıt fiyatlarındaki son zamanlardaki keskin artış göz önüne alındığında rakamların makul olduğunu belirtti. Geçen yıl Almanya, dörtte biri Rusya'ya yapılan petrol, kömür ve gaz ithalatı için toplam 100 milyar euro ödemişti.Kemfert, Berlin'in 2035 yılına kadar yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretme taahhüdünün memnuniyetle karşılandığını dile getirerek "Ancak Almanya, Rusya'dan veya diğer otokrasilerden fosil yakıt almaya devam ettiği sürece, hem kendi güvenilirliği hem de enerji güvenliğinin altını oymuş olacak" dedi.Finlandiya merkezli ve hibeler ve araştırma sözleşmeleriyle finanse edilen Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, 24 Şubat'tan beri Rusya'nın en büyük ikinci fosil yakıt ithalatçısının, 6.9 milyar euro ile İtalya, üçüncünün ise 6.7 milyar euro ile İtalya olduğunu belirtti.
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almanya, rusya, doğalgaz, ithalat, ukrayna, askeri harekat
Araştırma: Almanya, Ukrayna harekatının ilk 2 ayında Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcısıydı
11:11 28.04.2022 (güncellendi: 11:15 28.04.2022) Abone ol
Bağımsız araştırma grubu Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, Almanya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatın ilk 2 ayında Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcısı olduğunu duyurdu.
Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir araştırma, Rusya'nın Ukrayna harekatının başladığı 24 Şubat'tan bu yana fosil yakıt ihracatından 63 milyar euro kazandığını bilgisini paylaştı.
Araştırmacılar, gemi hareketlerine ilişkin verileri, boru hatlarından gerçekleştirilen gaz akışının gerçek zamanlı takibini ve aylık ticarete dayalı tahminleri kullanarak, kriz boyunca yalnızca Almanya'nın Rusya'ya fosil yakıt teslimatları (çoğunlukla doğalgaz) için yaklaşık 9.1 milyar euro ödediğini hesapladı.
Araştırmada yer almayan Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli enerji uzmanı Claudia Kemfert, fosil yakıt fiyatlarındaki son zamanlardaki keskin artış göz önüne alındığında rakamların makul olduğunu belirtti. Geçen yıl Almanya, dörtte biri Rusya'ya yapılan petrol, kömür ve gaz ithalatı için toplam 100 milyar euro ödemişti.
Kemfert, Berlin'in 2035 yılına kadar yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretme taahhüdünün memnuniyetle karşılandığını dile getirerek "Ancak Almanya, Rusya'dan veya diğer otokrasilerden fosil yakıt almaya devam ettiği sürece, hem kendi güvenilirliği hem de enerji güvenliğinin altını oymuş olacak" dedi.
Finlandiya merkezli ve hibeler ve araştırma sözleşmeleriyle finanse edilen Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, 24 Şubat'tan beri Rusya'nın en büyük ikinci fosil yakıt ithalatçısının, 6.9 milyar euro ile İtalya, üçüncünün ise 6.7 milyar euro ile İtalya olduğunu belirtti.