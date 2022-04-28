https://tr.sputniknews.com/20220428/asiyeye-pitbull-saldirisi-davasinda-tutuklu-saniklara-tahliye-1055925754.html
Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye
Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye
Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş'in, iki pitbullun saldırısına uğramasına ilişkin davada, tutuklu yargılanan sanıklar tahliye edildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T15:53+0300
2022-04-28T15:53+0300
2022-04-28T15:53+0300
türkiye
asiye ateş
pitbull
tahliye
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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Zeliha C. ve Mustafa Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Tutuksuz sanıklar Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. ve Zeynep C. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Köpeğin sahibi olmadıklarını öne sürdülerDuruşmada tanık olarak dinlenen veteriner hekim M.C.Ç, köpeğe aşı yaptığını ancak sahibinin kim olduğunu bilmediğini öne sürdü. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek köpeğin sahibi olmadıklarını ileri sürdüler.Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220131/pitbul-saldirisinda-agir-yaralanan-asiye-ates-taburcu-edildi-1053302893.html
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asiye ateş, pitbull, tahliye
Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye
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Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş'in, iki pitbullun saldırısına uğramasına ilişkin davada, tutuklu yargılanan sanıklar tahliye edildi.
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.
27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Zeliha C. ve Mustafa Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklar Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. ve Zeynep C. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Köpeğin sahibi olmadıklarını öne sürdüler
Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner hekim M.C.Ç, köpeğe aşı yaptığını ancak sahibinin kim olduğunu bilmediğini öne sürdü. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek köpeğin sahibi olmadıklarını ileri sürdüler.
Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Ne olmuştu?
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.
Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.