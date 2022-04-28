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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220428/askeri-sivil-idarenin-basindaki-yetkili-hersonun-yeniden-ukrayna-idaresine-gecmesi-mumkun-degil-1055926989.html
CANLI | Donetsk: Azovstal'deki aşırı milliyetçiler çıkış yolu bulmak için durumu yokluyor
CANLI | Donetsk: Azovstal'deki aşırı milliyetçiler çıkış yolu bulmak için durumu yokluyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol'deki Azovstal fabrikasının tesislerinde bulunan aşırı milliyetçilerin çıkış yolu... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T16:40+0300
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Ukrayna - Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk: Azovstal'deki aşırı milliyetçiler çıkış yolu bulmak için durumu yokluyor

16:40 28.04.2022 (güncellendi: 17:19 28.04.2022)
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol'deki Azovstal fabrikasının tesislerinde bulunan aşırı milliyetçilerin çıkış yolu bulmak ve ateşe devam etmek için mevcut durumu yokladığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan hamleleri de devam ediyor.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Varşova ve Washington'un Ukrayna'nın bir kısmının Polonya'nın kontrolüne geçmesini öngören planlar yaptığını söyledi.
Rusya'nın rubleyle ödeme mekanizmasını uygulamayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedarikini kesmesiyle ilgili açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Moskova'nın şartlarını kabul etmeyeceklerini söyledi. AB'nin en yoksul üyesinin başbakanı, gaz bulabilmeleri için birlikten yardım istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, dün ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen sürpriz tutuklu takasında Türkiye'nin oynadığı rol için teşekkür etti.
Polonya Başbakanı Morawiecki, son göç dalgasında Türkiye'ye milyarlarca dolar destek verildiğini ve Varşova'nın da şimdi AB yardımını hak ettiğini dile getirdi.
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Ukrayna’da Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde rubleye geçilecek
06:20
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:57 28.04.2022
Puşilin: DHC, Rusya’nın kontrolündeki bölgelerden ticarete başladı
Mariupol’ü ziyareti sırasında Donetsk Haber Ajansı’na (DAN) konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC’nin Rusya’nın kontrolündeki bölgelerden ticarete başladığı açıklamasını yaptı.
Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Puşilin, Herson’dan DHC’ye sebze ve meyvelerin getirileceğini de ekledi.
17:40 28.04.2022
‘Twitter, Nikaragua'da Rusya'yı destekleyenleri engelliyor’
Rusya'ya yönelik ABD yaptırımları, Amerikan sosyal medya platformlarının faaliyet gösterdiği bölgelere de uzanıyor. Sputnik’e konuşan sosyal medya uzmanları, Twitter'daki sansürün son zamanlarda Nikaragua’da Rusya'yı ve Ukrayna'daki özel askeri operasyonunu destekleyen aktif kullanıcıları hedef aldığına dikkat çekti.
@FloryCantoX projesinin yöneticisi, dijital aktivist Xochitl Araus, “Engellendim çünkü geçen hafta sürekli Rusofobiden, Rus sporcuların nasıl cezalandırıldığından, federasyonlardan ihraç edildiğinden, çevre yarışmalarına katılmalarına izin verilmediğinden bahsettim. Rusofobiyi faşizmle eşdeğer tuttum, çünkü Rus kitapları, balesi, Rus klasik müziği aniden yasaklandı.” dedi.
30 bin takipçili hesabının Rus sanatı, kültürü ve sporuna yönelik sansürlerle ilgili paylaşımlar yaptığı nedeniyle üçüncü kez 45 günlüğüne kapatıldığını belirten aktivist, “Burada, Nikaragua'da, medya makinesinin ‘zavallı Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edildiğine dair söylemini yutacak, her şeye karşı çıkan fanatik bir azınlık var. Bunlar Nikaragua'da her şeyin kötü olduğunu söyleyenlerle aynı kişiler, ancak ülkede genel olarak Batı'nın söylemine inanan çok az kişi var” diye konuştu.
El Tayacán dijital portalının yöneticisi Carlos Tinoco, 1980'lerin Sandinist Devrimi'nden bu yana Nikaragua vatandaşlarının kendilerini siyasi ve ideolojik olarak Moskova ile özdeşleştirdiklerini ve Rusya ile o dönemde ortaya çıkan dostluk ve işbirliği ilişkilerinin sürmesinden yana olduklarını belirterek şunları ifade etti:
“Burada, sosyal medyada Rusya hükümeti ve halkına olan desteğin hakim olduğu açık, ancak aynı zamanda Ukrayna lehine zafer hikayeleri yaratmaya yönelik çok fazla yanlış bilgi ve manipülasyon girişimleri var.”
Uluslararası ilişkiler uzmanı Oscar Gomez ise, Rus haber ajansları Sputnik ve RT'nin Batılı sosyal medya sahipleri tarafından sansürlenmesinin medya alanındaki hakikat mücadelesinde dezavantajlı bir durum ortaya çıkardığına dikkat çekerek, “Önyargı matrisi etkili medya tarafından yaratılıyor. Alternatif medyanın açıkça dezavantajlı olduğu bir medya kampanyasının içinde bulunuyoruz, çünkü onların iletişim platformlarında faaliyet gösteriyoruz. Sosyal medyada Sputnik, RT ve diğer basın kuruluşlarının nasıl sansürlendiğine şahit olduk” ifadelerini kullandı.
17:36 28.04.2022
17:12 28.04.2022
DHC: Azovstal'deki aşırı milliyetçiler çıkış yolu bulmak için durumu yokluyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol'deki Azovstal fabrikasının tesislerinde bulunan aşırı milliyetçilerin çıkış yolu bulmak ve ateşe devam etmek için mevcut durumu yokladığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Basurin, "(Aşırı milliyetçiler) Elbette ateş açıyorlar, durumu, bu bölgenin nasıl bloke edildiğini, çıkış imkanı olup olmadığını yokluyorlar" dedi.
Azovstal'deki militanları katil olarak niteleyen Basurin, tüm dünyanın bu kişilerin insan olmadığını görmesi için militanların mutlaka yargılanması gerektiğini vurguladı.
16:38 28.04.2022
‘Herson bölgesinin yeniden Ukrayna’nın idaresine geçmesi mümkün değil’
Herson’daki askeri-sivil idarenin başındaki Kirill Stremousov, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukraynalı aşırı milliyetçilerden kurtarılan Herson bölgesinin yeniden Ukrayna’nın idaresine geçmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Stremousov, “Herson bölgesinin Nazi Ukrayna'sına geri verilmesi söz konusu değil. Bu imkansız. Herson bölgesi ekonomik olarak kalkınacak. Kiev artık insanları ve kimliklerini yok etmeyi amaçlayan çirkin Nazi politikalarını bölgemize dayatamayacak” dedi.
Şu anda öncelikli görevlerinin bölge ekonomisinin kalkındırılması olduğunu vurgulayan politikacı, “Herhangi bir referandum yapılması planlanmıyor. Ukraynalı propagandacılar, yerel sakinleri korkutmak için Herson Halk Cumhuriyeti’nin kurulacağı şeklinde sahte bilgiler yayıyorlar. Herson bölgesi kalkınacak ve Ukrayna Nazizminin ideolojisine yer olmayan gelişmiş bir bölgeye dönüşecek” ifadelerini kullandı.
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