CANLI | Donetsk: Azovstal'deki aşırı milliyetçiler çıkış yolu bulmak için durumu yokluyor

‘Twitter, Nikaragua'da Rusya'yı destekleyenleri engelliyor’

Rusya'ya yönelik ABD yaptırımları, Amerikan sosyal medya platformlarının faaliyet gösterdiği bölgelere de uzanıyor. Sputnik’e konuşan sosyal medya uzmanları, Twitter'daki sansürün son zamanlarda Nikaragua’da Rusya'yı ve Ukrayna'daki özel askeri operasyonunu destekleyen aktif kullanıcıları hedef aldığına dikkat çekti.

@FloryCantoX projesinin yöneticisi, dijital aktivist Xochitl Araus, “Engellendim çünkü geçen hafta sürekli Rusofobiden, Rus sporcuların nasıl cezalandırıldığından, federasyonlardan ihraç edildiğinden, çevre yarışmalarına katılmalarına izin verilmediğinden bahsettim. Rusofobiyi faşizmle eşdeğer tuttum, çünkü Rus kitapları, balesi, Rus klasik müziği aniden yasaklandı.” dedi.

30 bin takipçili hesabının Rus sanatı, kültürü ve sporuna yönelik sansürlerle ilgili paylaşımlar yaptığı nedeniyle üçüncü kez 45 günlüğüne kapatıldığını belirten aktivist, “Burada, Nikaragua'da, medya makinesinin ‘zavallı Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edildiğine dair söylemini yutacak, her şeye karşı çıkan fanatik bir azınlık var. Bunlar Nikaragua'da her şeyin kötü olduğunu söyleyenlerle aynı kişiler, ancak ülkede genel olarak Batı'nın söylemine inanan çok az kişi var” diye konuştu.

El Tayacán dijital portalının yöneticisi Carlos Tinoco, 1980'lerin Sandinist Devrimi'nden bu yana Nikaragua vatandaşlarının kendilerini siyasi ve ideolojik olarak Moskova ile özdeşleştirdiklerini ve Rusya ile o dönemde ortaya çıkan dostluk ve işbirliği ilişkilerinin sürmesinden yana olduklarını belirterek şunları ifade etti:

“Burada, sosyal medyada Rusya hükümeti ve halkına olan desteğin hakim olduğu açık, ancak aynı zamanda Ukrayna lehine zafer hikayeleri yaratmaya yönelik çok fazla yanlış bilgi ve manipülasyon girişimleri var.”

Uluslararası ilişkiler uzmanı Oscar Gomez ise, Rus haber ajansları Sputnik ve RT'nin Batılı sosyal medya sahipleri tarafından sansürlenmesinin medya alanındaki hakikat mücadelesinde dezavantajlı bir durum ortaya çıkardığına dikkat çekerek, “Önyargı matrisi etkili medya tarafından yaratılıyor. Alternatif medyanın açıkça dezavantajlı olduğu bir medya kampanyasının içinde bulunuyoruz, çünkü onların iletişim platformlarında faaliyet gösteriyoruz. Sosyal medyada Sputnik, RT ve diğer basın kuruluşlarının nasıl sansürlendiğine şahit olduk” ifadelerini kullandı.