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Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Assos Ören Yeri'nin de yer aldığı Behram köyü girişindeki tahrip edilen Aristoteles heykelinin yerine yenisi yaptırıldı... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı

13:12 28.04.2022
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Assos Ören Yeri'nin de yer aldığı Behram köyü girişindeki tahrip edilen Aristoteles heykelinin yerine yenisi yaptırıldı. Heykeltıraş Eray Okkan’a yaptırılan 2.5 metre boyundaki yeni heykel kaidesine yerleştirildi.
© DHAYaşamının, M.Ö. 347- 344 yıllarını Assos'ta geçiren ve burada bir okul kuran Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden Aristoteles'in heykeli, 2009 yılında Behram köyü girişine yerleştirildi.
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Yaşamının, M.Ö. 347- 344 yıllarını Assos'ta geçiren ve burada bir okul kuran Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden Aristoteles'in heykeli, 2009 yılında Behram köyü girişine yerleştirildi.
© DHAYıllar içinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip tahrip edilen heykel, 2017 yılında onarımdan geçirildi.
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Yıllar içinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip tahrip edilen heykel, 2017 yılında onarımdan geçirildi.
© DHAAncak tahribata uğrayan heykelin yerine Behram Köyü Muhtarlığı tarafından heykeltıraş Eray Okkan’a 2.5 metre boyunda yeni bir Aristoteles heykeli yaptırıldı ve kaidesine yerleştirildi.
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Ancak tahribata uğrayan heykelin yerine Behram Köyü Muhtarlığı tarafından heykeltıraş Eray Okkan’a 2.5 metre boyunda yeni bir Aristoteles heykeli yaptırıldı ve kaidesine yerleştirildi.
© DHABehram Köyü Muhtarı Numan Türkay, “Aristoteles heykeli bizim köyümüz hatta bölgemiz için önemli simgelerin bir tanesidir. Heykelimiz zaman içerisinde yıprandığı için yenisiyle değiştirdik, daha büyük ve görsele hitap ediyor. Gelen misafirlerimiz burada hatıra fotoğrafı çekiliyor. Yerine yerleştirdik. Köyümüz için de misafirlerimiz için de hayırlı olsun diyoruz” dedi.
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, “Aristoteles heykeli bizim köyümüz hatta bölgemiz için önemli simgelerin bir tanesidir. Heykelimiz zaman içerisinde yıprandığı için yenisiyle değiştirdik, daha büyük ve görsele hitap ediyor. Gelen misafirlerimiz burada hatıra fotoğrafı çekiliyor. Yerine yerleştirdik. Köyümüz için de misafirlerimiz için de hayırlı olsun diyoruz” dedi.
© DHATürkay, eski heykeli ise onarımdan geçirterek köyün farklı bir noktasına koymayı planladıklarını söyledi.
Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Türkay, eski heykeli ise onarımdan geçirterek köyün farklı bir noktasına koymayı planladıklarını söyledi.
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