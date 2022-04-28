Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı

© DHA Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, “Aristoteles heykeli bizim köyümüz hatta bölgemiz için önemli simgelerin bir tanesidir. Heykelimiz zaman içerisinde yıprandığı için yenisiyle değiştirdik, daha büyük ve görsele hitap ediyor. Gelen misafirlerimiz burada hatıra fotoğrafı çekiliyor. Yerine yerleştirdik. Köyümüz için de misafirlerimiz için de hayırlı olsun diyoruz” dedi.