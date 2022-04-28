https://tr.sputniknews.com/20220428/avustralyada-savunma-bakanindan-cinle-savas-uyarisi-muhalefetten-bolge-ordularini-egitme-plani-1055907168.html

Avustralya'da savunma bakanından 'Çin'le savaş' uyarısı, muhalefetten bölge ordularını eğitme planı

Avustralya'da savunma bakanından 'Çin'le savaş' uyarısı, muhalefetten bölge ordularını eğitme planı

Avustralya ile Çin arasındaki gerilime, Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton'ın Çin'le savaşa hazırlıklı olma açıklaması ve Avustralya muhalefetinin Çin'e... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T01:04+0300

2022-04-28T01:04+0300

2022-04-28T01:04+0300

dünya

avustralya

çin

solomon adaları

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Anamuhalefetteki İşçi Partisi, hükümeti 'Çin'in artan tehdidini' ele almadığı gerekçesiyle eleştirirken, Pasifik'te güvenlik harcamalarını artırma ve kaynakları bölgesel müttefiklerin askeri eğitimine ayırmaya yönelik plan hazırladı. 21 Mayıs seçimlerini kazanması halinde daha güçlü bir Pasifik bölgesi inşa etmek için yerel ortaklarla etkileşimi artıracağını söyleyen İşçi Partisi, bölge ülkelerinin ordularına askeri eğitim verilmesi için Avustralya-Pasifik Savunma Okulu kurulması fikrini ortaya attı. Okulun tam olarak hangi role sahip olacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen İşçi Partisi, Pasifik Deniz Güvenliği Programı için finansmanın iki katına çıkarılmasını önerdi. Bunun 'Pasifik ülkelerinin münhasır ekonomik bölgelerini korumaya yardımcı olacağını ve Avustralya kamu medya içeriğinin bölgedeki izleyicilere ulaştırmaya yardımcı olacağını' söyledi.Başbakan Scott Morrison'ı 'Pekin'e karşı zayıflıkla' suçlayan İşçi Partisi'nin Dışişleri Sözcüsü Penny Wong, geçen hafta Çin'in Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalaması sonrası Pasifik'teki askeri varlığını daha da artırabileceğini öne sürdü. "Avustralya kıyı şeridine 2000 kilometreden daha yakın mesafede bir Çin üssü olasılığı Avustralya'nın güvenlik çıkarlarına önemli ölçüde zarar veriyor" diyen Wong, "Bu, Morrison'ın gözetiminde meydana geldi ve karşılığı daha fazla göğüs dövmek olarak görünüyor" diye ekledi. İşçi Partisi Dışişleri Sözcüsü, Çin-Solomon güvenlik anlaşmasını 'Avustralya dış politikasının İkinci Dünya Savaş sonrasının Pasifik'teki en kötü başarısızlığı' olarak niteledi.Yaklaşan seçimler öncesi anamuhalefetin Morrison'ın 'kaotik hükümetine' yönelttiği eleştiriler arasında belirli askeri programlarda kesintiler de yer aldı.Eleştirileri 'saçma' diyerek reddeden Morrison, "Aslında söyledikleri şey, bizim yaptığımızı yapmaya devam edecekleri" dedi. Başbakan, kendi hükümeti altında Avustralya'nın Pasifik'e yılda yaklaşık 1.3 milyar dolar yardım sağladığını söyledi.Associated Press'e göre Avustralya, Solomon Adaları dahil Pasifik Adaları Forumu'nun 13 üye ülkesinin hepsinde diplomatik misyonları sürdüren ve her birine yıllar içinde deniz devriye botları sağlayan tek ülke konumunda.Öncesinde Kanal 9'a konuşan Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, 'Çin'in çok kasıtlı bir rotada olduğunu' öne sürerek "Herhangi bir saldırganlık eylemini alt etmek ve bölgemizde ve ülkemiz için barışı sağlayabileceğimizden emin olmak için bölge ülkeleriyle birlikte ayağa kalkmalıyız" dedi. Dutton, “Barışı korumanın tek yolu savaşa hazırlanmak ve ülke olarak güçlü olmaktır. Korkmamak, diz çökmemek ve zayıf olmamak. Gerçek bu" diye ekledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Avustralya Savunma Bakanı'na şu tepkiyi gösterdi:"Bencil siyasi kazanımlar peşinde koşan bazı Avustralyalı politikacılar, Çin'i karalamak ve savaş çığırtkanlığı yapmak için çılgın açıklamalar yapıyor. Bu tür alçakça hareketleri, Çin halkı ve uluslararası toplum görüyor."Wang, önceki gün "Çin'in Solomon Adaları'nda askeri bir üs kuracağı yönündeki spekülasyon, art niyet taşıyan bir avuç insan tarafından üretilen bir dezenformasyondan ibarettir" demişti.

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avustralya, çin, solomon adaları