https://tr.sputniknews.com/20220428/aydinda-demiryoluna-giren-deve-makinistlerin-dikkati-sayesinde-kurtarildi-1055906830.html

Aydın'da demiryoluna giren deve, makinistlerin dikkati sayesinde kurtarıldı

Aydın'da demiryoluna giren deve, makinistlerin dikkati sayesinde kurtarıldı

Aydın'da sahibinin elinden kaçarak demiryoluna giren deve, makinistlerin fark edip treni durdurması sayesinde kurtulabildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T00:58+0300

2022-04-28T00:58+0300

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yaşam

türkiye

deve

aydın

tren

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İzmir-Denizli seferini yapan trenin makinistleri Mithat Can Özcan ve Ahmet Akgün ile kondüktör Mustafa Yıldız, Germencik-Selçuk arasındaki Çamlık mevkiinde demiryolu hattında başıboş gezinen deveyi fark edince hemen treni durdurdu.Tren personeli ve sahibinin uzun uğraşları sonucu deve demiryolu hattından uzaklaştırıldı.Makinist Mithat Can Özcan, "Çamlık İstasyonu'ndan çıktıktan 200 metre sonra, rampa aşağı inerken raylar üzerindeki deveyi son anda fark ettik ve fren yaptık. Çok şükür, deveye çarpmadık. Aşağı inen arkadaşımız elinden geldiği kadar, deveyi uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada devenin sahibi geldi ve devesini aldı. Biz de yolumuza devam ettik." dedi.Devenin demiryolundan uzaklaştırılmasının ardından tren seferine devam etti.

aydın

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türkiye, deve, aydın, tren